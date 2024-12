Shaila Gatta e le parole di Armando, papà di Lorenzo: “Non è una brutta persona“

L’incontro tra Shaila Gatta e sua mamma, nella precedente puntata del Grande Fratello 2024, ha destabilizzato e non poco la concorrente. Soprattutto per le parole della donna e per il giudizio che ha di Lorenzo Spolverato, definito un “giocatore accanito” e “non una brava persona“. A prendere le difese del figlio è intervenuto questa sera suo padre Armando, che ha inizialmente avuto un affettuoso incontro con Shaila in salone, alla quale ha confidato: “Mi spiace, sono qua per aiutarvi. Sappi che a casa vi sosteniamo, speriamo che la vostra unione vada avanti“.

Gli “Shailenzo”, com’è stata affettuosamente ribattezzata la coppia dai loro fan, stanno affrontando un periodo di grande crisi ma le parole di Armando possono fornire nuova linfa vitale al loro rapporto. “Ci ho provato in tutte le salse, è bello orgoglioso suo figlio!“, ha esclamato ironica l’ex Velina in riferimento alla testardaggine del modello milanese. Armando, a sua volta, replicando alle accuse della mamma di Shaila ha voluto rassicurare la ragazza: “Lorenzo non è una brutta persona, nonostante le voci che girano. Ha tanti difetti e tanti pregi, ha un cuore enorme, è molto generoso, sicuro di sé“.

Armando difende il figlio Lorenzo: “Se non conosciamo una persona evitiamo di giudicarla“

Successivamente Armando ha la possibilità di incontrare anche Lorenzo Spolverato, in un grande ed affettuoso abbraccio padre-figlio nel salone del Grande Fratello 2024. E, in riferimento alle dichiarazioni della mamma di Shaila Gatta su Lorenzo, ammette: “Mi dispiace per le parole che abbiamo sentito, siamo rimasti dispiaciuti. Noi giudichiamo una persona quando la conosciamo, se non la conosciamo evitiamo di giudicarla“.

Alfonso Signorini gli chiede inoltre il suo giudizio sulla presunta omosessualità del figlio Lorenzo, in seguito alle parole sussurrate dalla mamma di Shaila Gatta all’orecchio della figlia. Armando però nega tale versione dei fatti e allo stesso tempo regala un’importante lezione di vita, che riceve il plauso del conduttore: “Lei, uscendo dalla porta, ha sottolineato che mio figlio fosse gay. Volevo precisare che per me non è gay, ma comunque anche se lo fosse non fa del male a nessuno, è una sua scelta. Se lui è felice, sono felice pure io“.

