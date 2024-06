Arresto Justin Timberlake, pubblicata la foto segnaletica del cantante/ L’udienza in tribunale il 26 luglio

Justin Timberlake, pubblicata la foto segnaletica dopo l’arresto a New York

Guai per Justin Timberlake, che è stato arrestato dalla polizia a New York per guida in stato di ebbrezza lunedì sera, al termine di una serata a cena con amici. Il cantante, in attesa di apparire in tribunale, è stato messo sotto tutela dalla polizia di Sag Harbor che nelle scorse ore ha anche rilasciato la foto segnaletica ufficiale. Come riporta il sito TMZ, nella foto scattata dal carcere la star del pop non sorride, ha la faccia inespressiva e gli occhi spalancati e arrossati, a tratti annebbiati.

Maturità 2024, l'in bocca al lupo ai figli di Matilde Brandi, Samantha De Grenet/ I messaggi delle mamme vip

Secondo un rapporto della polizia ottenuto sempre da TMZ, i poliziotti lo avrebbero individuato per la prima volta dopo che aveva oltrepassato un segnale di stop, non rispettando la corsia di marcia e sterzando sulla strada con la sua BMW UT grigia. Il cantante avrebbe percorso poco più di un miglio prima di essere fermato dalla polizia, alla quale ha confessato di aver bevuto solo un martini. Gli agenti hanno però proceduto con l’arresto, sostenendo come Timberlake avesse gli occhi vitrei, un forte odore di alcol nell’alito e un linguaggio rallentato.

Omicidio Pierina Paganelli, chi è il nuovo testimone che può dare la svolta/ Parente di Manuela Bianchi...

Justin Timberlake in tribunale il 26 luglio: stop temporaneo alla musica?

Justin Timberlake, come ricostruisce sempre TMZ, dopo essere stato fermato non avrebbe superato il test di sobrietà sul campo cui è stato sottoposto dalla polizia, per poi rifiutarsi di fare il test dell’etilometro. I poliziotti hanno così ammanettato il cantante, con i suoi amici che avrebbero cercato di intervenire a suo favore ma senza alcun risultato; la pop star ha trascorso la notte in prigione ed è stato citato in giudizio la mattina successiva, mentre la futura udienza in tribunale è fissata per il 26 luglio.

Elodie, gelo nel backstage del concerto di Gigi D'Alessio a Napoli/ Una battuta scatena la reazione...

Per Justin Timberlake si prospettano dunque giorni complicati, oltre ad una possibile interruzione forzata dei suoi spettacoli. Questo weekend, infatti, avrebbe dovuto tenere due spettacoli a Chicago, oltre ad uno show al Madison Square Garden in programma martedì prossimo. Tuttavia, a causa dell’arresto e dell’imminente impegno in tribunale, la popstar potrebbe andare incontro ad uno stop della sua attività professionale.

Justin Timberlake Mug Shot Released After DWI Arrest | Click to read more 👇 https://t.co/2LVdM021YJ — TMZ (@TMZ) June 18, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA