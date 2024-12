Assassinio sull’Orient Express, regia di Kenneth Branagh

Sabato 21 dicembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:30, il film di genere giallo intitolato Assassinio sull’Orient Express.

La pellicola è una produzione britannica e vede alla regia il noto film maker Kenneth Branagh, candidato per ben 8 volte ai Premi Oscar per la pellicola Belfast.

La colonna sonora è stata invece realizzata dal compositore Patrick Doyle, che ha lavorato in diverse occasioni con il regista a partire da Enrico V (1989) fino a Assassinio sul Nilo (2022).

Il protagonista del film Assassinio sull’Orient Express è interpretato dallo stesso Branagh, che nel corso della sua carriera come attore ha preso parte a diversi lungometraggi di successo, come Molto rumore per nulla (1993), Wild Wild West (1999) e Harry Potter e la camera dei segreti(2002).

Il film, inoltre, vanta un cast stellare, tra cui: Tom Bateman, Michelle Pfeiffer, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad e Derek Jacobi.

La trama del film Assassinio sull’Orient Express: chi è il killer?

Assassinio sull’Orient Express si svolge su un treno di lusso che attraversa l’Europa nel pieno del periodo invernale. Durante il viaggio i passeggeri sono sconvolti da un efferato omicidio e il celebre investigatore di origini belghe Hercule Poirot inizia a svolgere le sue indagini, nel tentativo di svelare il responsabile di questo crimine prima che possa compiere altri atti violenti.

Il mezzo, quindi, interrompe la sua corsa nei pressi della cittadina di Calais e tutti i passeggeri vengono convocati affinché l’investigatore possa portare avanti le sue indagini raccogliendo le prove necessarie.

La vittima dell’omicidio era un uomo proveniente dagli Stati Uniti, un gentiluomo di nome Ratchett (Johnny Depp), ed è stato ritrovato con un pugnale conficcato in uno degli scompartimenti del treno.

Ormai il dubbio e il sospetto serpeggiano tra gli altri passeggeri, forse l’assassino si nasconde proprio tra loro?

Sarà compito dell’investigatore Poirot trovare una risposta a questa domanda, tra perquisizioni e interrogatori, ma sopratutto grazie al suo incredibile fiuto, il protagonista riuscirà a risolvere questo nuovo mistero e scoprirà che l’assassino è molto più vicino a lui di quanto avrebbe mai immaginato.