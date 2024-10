Non tutti conoscono la vita privata di Rossella Erra, che è sposata da anni con Attilio Russo. Chi è questo uomo misterioso? La giudice popolare del programma di Milly Carlucci non ha mai voluto esprimersi troppo sulla sua vita privata, anche perchè il marito fa un lavoro importante: a quanto si apprende, è un ufficiale delle forze armate. Come ogni matrimonio che di rispetti, anche il loro ha vissuto momenti difficili, sia per la gravidanza che non arrivava mai, sia per qualche paletto che Attilio Russo metteva all’opinionista rispetto al mondo della televisione. Ma andiamo con ordine.

Chi è il padre di Nina Sophie Rima?/ Papà e mamma spesso assenti: "Ma dopo l'incidente mi hanno sempre..."

Rossella Erra e Attilio Russo hanno cercato un figlio sin dall’inizio del loro matrimonio, ma il percorso si è rivelato tutt’altro che facile, dato che purtroppo, non riusciva a rimanere incinta. Come lei stessa ha raccontato, si è sottoposta a tantissimi esami e accertamenti per scoprire quale fosse la causa della mancata gravidanza. Ma quando poi ha perso le speranze, ecco che è successo il miracolo ed è rimasta incinta della sua splendida Beatrice. Da Caterina Balivo a La volta buona, Rossella Erra aveva raccontato anche alcuni dettagli sulla sua storia d’amore con il marito Attilio Russo, che di professione lavora nelle forze armate.

Ballando con le Stelle, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina/ "Lui instancabile, è bravissimo"

Attilio Russo e la lettera inaspettata in diretta tv: “Da 22 anni siamo una squadra, sempre…”

In una puntata di Caterina Balivo è successa una cosa che Rossella Erra non si sarebbe mai immaginata: ha ricevuto una lettera dal marito Attilio Russo, il quale solitamente è molto riservato e non ama esporsi in pubblico. “Da 22 anni siamo una squadra” aveva scritto: “sempre fianco a fianco e sempre presenti l’uno per l’altra“, una lettera che ha fatto commuovere in diretta Rossella Erra, la quale ha poi raccontato che inizialmente Attilio Russo non amava che lei fosse esposta in televisione. Eppure oggi le cose sembrano cambiate e il marito pare aver accettato il suo lavoro.

Alessandro Basciano ha fatto dei ritocchi? Vittima attacchi e insulti svela la verità/ "Operato setto nasale"

“Non ti ho mai detto che alla televisione devo dire grazie” le aveva scritto Attilio Russo, facendo riferimento al fatto che proprio grazie al mondo dello spettacolo era riuscita ad uscire dalla depressione causata dalla morte della mamma alla quale era legatissima. “Grazie perché ti ha fatto rinascere“, continua Attilio Russo, “e tornare ad essere la Rossella che quell’estate in Sardegna mi ha fatto perdere la testa“. Oggi Rossella Erra sta molto meglio grazie alla figlia, al marito e ai lavori in tv che sono ripresi dopo la chiusura della sua attività da commercialista.