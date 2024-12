AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2025: INDIETRO LA TRISTEZZA, AVANTI COL SORRISO

Non solo per il giorno di Capodanno, ma per tutto l’anno valgono gli auguri che stiamo per fare in queste ore. Siamo alla vigilia di un momento di passaggio molto importante; quindi, gli auguri Buon anno e Capodanno 2025 sono un’occasione per sancirlo con le parole, condividendole con i propri cari, soprattutto se non lo stiamo vivendo con loro.

Le aspettative, l’approccio con cui affrontiamo questa fase possono riflettersi nelle frasi che manderemo. “Lasciamo alle spalle la tristezza, i rimpianti e i momenti tristi. Che il nuovo anno doni solo felicità, gioia e speranza”, è ad esempio un pensiero efficace da condividere con chi sta mandando in archivio un anno complicato, ma vuole proiettarsi sul prossimo con positività e ottimismo.

In tal senso, può risultare molto efficace, seppur breve e concisa, questa fase: “Non sottovalutare mai il potere che hai di far prendere alla tua vita una nuova direzione. Buon anno 2025!”. Il nostro viaggio tra le frasi di auguri Buon anno e Capodanno 2025 vi regalerà tappe per esplorare anche le emozioni più disparate.

AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2025 TRA SOGNI E SORRISI

Per dare il benvenuto al nuovo anno insieme ad amici e parenti, potete augurare gioia e sorrisi, momenti felici, fatti di spensieratezza, ma anche amore, un anno pieno di bellezza, in tutte le sue possibili declinazioni. Sappiamo bene che il pericolo maggiore, in questi casi, è di scadere nel banale o peggio ancora in una noiosa e ripetitiva retorica nel mandare le frasi di auguri Buon anno e Capodanno 2025, però senza fare troppo i fenomeni, sappiamo bene che alla fine prevarrà il pensiero a discapito della forma: “Che i tuoi sogni brillino nel cielo e ti diano l’entusiasmo di perseguirli in questo nuovo anno, opportunità nuove per cambiare, scegliere e gioire. Sogna e agisci ora. Il potere è nelle tue mani. Buon anno nuovo!”.

Non possono mancare proposte ironiche, del resto il sorriso è una delle chiavi migliori per affrontare i momenti più difficili, ma deve essere anche l’obiettivo, ciò a cui arrivare. Potete condividerlo, ma anche suscitarlo: “Ora che siamo arrivati alla fine dell’anno, qualcuno mi spieghi la trama”, è ad esempio una frase di auguri Buon anno e Capodanno 2025 che, seppur concisa, può strappare una risata.

AUGURI BUON ANNO E CAPODANNO 2025 TRA RIME E IL TEMPO CHE PASSA

Non servono, comunque, grandi giri di parole per gli auguri Buon anno e Capodanno 2025, a volte ne bastano poche per arrivare dritti al punto. Considerando anche che saranno ore intense per via dei preparativi, può fare al caso vostro una frase come la seguente: “Che questo nuovo anno porti via ogni male per lasciare posto alla salute e alla felicità”. Potete anche lanciarvi in qualche rima semplice: “Un brindisi e un augurio speciale… e che questo anno possa essere spettacolare”.

Se, infine, volete puntare sul concetto del tempo che passa, visto che questo è il momento che più lo sancisce, allora potete mandare un messaggio che esprime tutto il desiderio di godersi ogni momento: “Passa il tempo, ma me ne frego! Resterò fieramente ‘sempre giovane’ anche nell’anno nuovo. Buon anno!”, può allora fare al caso vostro.