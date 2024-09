FRASI AUGURI BUON SAN MATTEO 2024 E IMMAGINI SPECIALI

Trovare le parole e le immagini giuste per fare gli auguri di Buon onomastico oggi che è San Matteo non è semplice per chi vuole essere originale, ma non mancano gli spunti in questa giornata in cui si celebra uno dei primi apostoli di Gesù. Potete partire dalle origini del santo, perché magari non tutti sanno o ricordano che, nonostante vivesse in condizioni tutto sommato agiate, visto che gestiva un banco per il pagamento dei tributi, non esitò a rispondere alla chiamata del Signore. Inoltre, predicò il Vangelo prima di essere ucciso in Africa.

EMERGENZA GIOVANI/ Comunità, istituzioni, educatori: 7 “coalizioni” virtuose contro il disagio

Se non avete voglia di frasi generiche, allora potete usare proprio questi cenni storici per produrre qualcosa di originale per i vostri parenti e/o amici che portano questo nome. A proposito di immagini, invece, segnaliamo l’iniziativa della Salernitana, che giocherà contro la Reggiana: una patch simbolica con la scritta “Salerno è mia, io la difendo” (visto che il santo è il patrono di Salerno) sulle maglie che poi verranno vendute all’asta in collaborazione con il portale specializzato CharityStars.

ALLUVIONE IN ROMAGNA/ "Dalle mappe di rischio alla rendicontazione, le risposte che la Regione deve dare”

A Reggio Emilia con una patch speciale per San Matteohttps://t.co/cMrFbaNvjh — Salernitana_fan ♡🥅 (@SalernitanaFan) September 20, 2024

LE PAROLE DI SAN MATTEO: AFORISMI E CITAZIONI

Potete anche utilizzare le stesse parole di San Matteo, come quelle sull’importanza del perdono per le frasi di auguri di Buon onomastico: “Amate i vostri nemici, fate del bene a chi vi odia e pregate per chi vi perseguita e vi calunnia, affinché siate figli del padre vostro che sta nei cieli, che fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti“. Parole forti e dense di significato, a cui si affiancano quelle più famose: “Ebbene io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve; chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa“.

Mohamed AlFayed accusato di stupro/ Più di venti dipendenti insorgono: ci ha stuprato

C’è poi una frase che allontana via le preoccupazioni: “Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta ciascun giorno il suo affanno“. Ma sua è anche una frase che ben rappresenta i valori del cristianesimo: “Fate agli altri ciò che volete che sia fatto a voi; questa la legge e i profeti“. Le parole di San Matteo ispirano molti aforismi, quindi potete trarne delle citazioni molto profonde: “Io mi salvo solo se attraverso me si salvano gli altri“.

GLI AUGURI DI BUON ONOMASTICO PER SAN MATTEO 2024

Immagini e frasi di auguri di Buon San Matteo 2024 non si escludono, anzi possono combinarsi e intrecciarsi. Questo vuol dire che potete scegliere delle immagini e anche delle parole da abbinare per mandare i vostri messaggi ad amici, cari e parenti, ad esempio via WhatsApp e altri social. “A te che porti il bel nome di Matteo, auguro un onomastico pieno di gioia e sorprese felici. Buon onomastico!“, una delle possibili opzioni.

Se avete una buona memoria, potete sottolinearlo: “Ricordo sempre il tuo onomastico e quest’anno non fa eccezione! Buon onomastico, Matteo, che tu possa godere di ogni istante“. Se non avete modo di fare di persona gli auguri al vostro destinatario perché è distante, allora potete optare per: “Caro Matteo, in questo giorno speciale ti invio un abbraccio virtuale e tanti auguri sinceri. Buon onomastico!“. Ci sono varie opzioni, non vi resta che fare una scelta.

SAN MATTEO E L’ANGELO, del pittore Michelangelo Merisi detto il #Caravaggio, anno 1599, olio su tela, 295 × 195 cm, opera distrutta nel 1945 a #Berlino).#SanMatteo.#21settembre. pic.twitter.com/iZa5KAPzri — Punto Lettura (@Antonio79B) September 20, 2024