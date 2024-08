Tra le ricorrenze a cui gli italiani sono più legati c’è senza dubbio il Ferragosto, motivo per il quale mandare frasi di auguri di Buon Ferragosto 2024 sarà una tradizione anche il 15 agosto di quest’anno. A dominare la scena sono indiscutibilmente quelle riflessioni simpatiche sulle grigliate e i pranzi in compagnia di parenti e amici, visto che è soprattutto così che si trascorre questa giornata.

A tal proposito, potete attivarvi subito senza rinunciare a una buona dose di ironia: “Cari auguri di trascorrere un sereno Ferragosto! Te li faccio di prima mattina, non perché non vedessi l’ora di alzarmi dal letto, ma perché temo il post pranzo!“. Questo vuol dire, dunque, che se non vi alzate tardi, potete strappare anche un sorriso a chi è mattiniero come voi.

C’è chi tira in ballo anche le festività natalizie per un parallelismo simpatico in occasione degli auguri di Buon Ferragosto 2024: “Come avviene per il Natale, anche a Ferragosto siamo tutti più buoni. E proprio per questo ti ho lasciato il posto a sedere tra i frigorifero e la ghiacciaia!“. In effetti, l’accostamento ci può star bene, visto che il 15 agosto rappresenta una sorta di giro di boa per quanto riguarda l’annata.

Se poi avete amici sfortunati in amore, potete provare a tirarli su di morale con una battuta ironica che comunque richiama a uno dei tanti ingredienti di questa giornata: “Ho saputo uno scoop! Quest’anno trascorri il Ferragosto a casa, in compagnia di una magnifica bionda. Buon divertimento e tanti saluti a te…e alla tua birra ghiacciata!“.

AUGURI DI BUON FERRAGOSTO 2024: RIFLESSIONI E IRONIA

Ci sono frasi di auguri di Buon Ferragosto 2024 pensate anche per essere mandate a persone care con cui non si avrà la possibilità di trascorrere questa giornata. Quindi, oltre a fare loro gli auguri, potete mostrare loro tutto l’affetto e chiaramente anche la malinconia per non poter trascorrere insieme la giornata, con la consapevolezza però di potervi rifare in un’altra occasione. “Mi spiace tantissimo che non trascorreremo il Ferragosto insieme. Mi mancherai tanto! A chi metterò il mio cibo nel piatto per far finta di aver mangiato tutto?“.

Se invece siete in vena di riflessioni, allora potete pensare a un messaggio di questo tipo: “Il Ferragosto è una festa piena di contraddizioni: allegra per la voglia di stare insieme e triste perché le vacanze sono quasi finite. Per il momento, godiamoci oggi, al domani ci penseremo poi“. Se, invece, volete riproporre l’ironia dei lauti pranzi ferragostani, allora potete tornare a puntare sulla brace per gli auguri di Buon Ferragosto 2024: “La grigliata di Ferragosto non può mai dirsi terminata finché qualcuno non inizia a grugnire. A chi toccherà quest’anno? Buon Ferragosto a tutti i porcellini della compagnia!“.

Ovviamente nella nostra selezione non possono mancare proposte più formali, perché bisogna pensare proprio a tutti e quindi anche a destinatari con cui non avete tanta confidenza: “Felice Ferragosto a te e ai tuoi cari. Il mio augurio è semplice ma molto sentito: che queste vacanze durino il più a lungo possibile in relax e serenità“.

FERRAGOSTO E ASSUNZIONE DI MARIA: FRASI RELIGIOSE

Ma il giorno di Ferragosto è anche quello dell’Assunzione di Maria, motivo per il quale in molti associano il profano al sacro, oppure tralasceranno il primo per mandare frasi di auguri di Buon Ferragosto 2024 con toni spirituali. “Oggi è il giorno dell’assunzione di Maria. Tra una grigliata e una risata, non dimentichiamoci mai anche delle nostre forti radici cristiane e festeggiamo insieme in armonia“, è una delle proposte che ben si sposa in tal senso. Infatti, rappresenta un richiamo utile, perché tra pranzi e risate si rischia di perdere anche il senso centrale della comunione e della giornata.

L’occasione può essere utile anche per ritagliarsi un momento e condividere una preghiera con una persona cara che magari ha tanta fede da condividere: “Vergine Maria, ricordati di tutti i figli tuoi; avvalora presso Dio le loro preghiere; conserva salda la loro fede; fortifica la loro speranza; aumenta la carità” di Papa Paolo VI può fare quindi al caso vostro. Ma c’è anche l’invito di Papa Francesco: “Affidate a Maria tutto ciò che siete, tutto ciò che avete, e così riuscirete ad essere uno strumento della misericordia e della tenerezza di Dio per i vostri familiari, i vostri vicini e amici“.