Aurora Baruto è una delle TikToker più seguite del momento. Ha conquistato in poco tempo migliaia di followers grazie ai suoi video dalla Stardust House e dai famosi “POV”. Nata ad Adria nel 2003, la sua passione più grande è la danza, odia stare in casa e ama uscire con i suoi amici senza preoccuparsi troppo delle piccole cose. Come ha riportato Webboh poche ore fa, l’influencer è stata avvistata con Aka 7even, ex allievo della famosa scuola di amici. Aurix, come si fa chiamare Aurora Baruto, è stata per un certo periodo fidanzata con Mura, un altro creator con il quale la relazione è finita in modo ormai definitivo.

Luca Manzani, nome d’arte di Aka 7even è un cantante campano che nel 2017 si è anche presentato ai provini di X-Factor, venendo scartato però durante la fase dei Bootcamp. L’artista non si è arreso e ha continuato il suo percorso nel mondo della musica pubblicando il suo primo singolo nel 2018 intitolato “Unaware”. Nel 2020 entra nella scuola di Amici di Maria De Filippi, entrando in finale e piazzandosi al terzo posto vicino a Deddy, collega con il quale ha stretto un ottimo rapporto.

Aurora Baruto e Aka7even insieme nel dietro le quinte: c’è qualcosa sotto?

Aka7even ha concluso da pochissimo una lunga relazione di due anni con Francesca Galluccio, fashion designer 22enne con la quale l’amore sembrava procedere a gonfie vele. I due, però, non pubblicano più foto insieme su Instagram, e quest’estate hanno deciso di vivere le vacanze separati, cosa che ha fatto insospettire i fan sulla fine della loro relazione. Ad avvalorare la tesi della rottura, l’avvistamento con Aka 7even e Aurora Baruto nel backstage del cantante, il quale si stava esibendo davanti ai fan.

Un avvistamento che ha colpito tutti e che di certo ha acceso il gossip dopo un periodo di speculazioni sulla coppia. Questo avvistamento ha stupito tutti e oggi si inizia a parlare di amore tra la bellissima influencer e il cantante, nel pieno della sua carriera musicale. Nemmeno Aurora Baruto ha intenzione di fermarsi per quanto riguarda il suo lavoro sul web: sempre a Webboh ha spiegato di essere ormai indifferente alle critiche e di voler migliorare sempre di più la sua bravura su TikTok, ancora incredula del successo che sta avendo: “Sono super fiera e grata per tutto”.

