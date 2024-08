AVVERSARIE FIORENTINA SORTEGGIO CONFERENCE LEAGUE: I VIOLA CONTRO CHI?

Le avversarie Fiorentina saranno sancite dal sorteggio Conference League League 2024-2025 che ci attende oggi pomeriggio, venerdì 30 agosto, dalle ore 14.30. La prima notizia è che la Fiorentina ce l’ha fatta, non è un dettaglio banale perché i viola di Raffaele Palladino hanno rischiato tantissimo nel playoff contro gli ungheresi della Puskas Akademia che sono stati sconfitti solamente ai calci di rigore dopo un doppio pareggio. Insomma, la terza avventura consecutiva della Fiorentina in Conference League ha rischiato di essere brevissima, ma adesso si può ancora pensare di mettere nel mirino la terza finale, se possibile con epilogo differente.

DIRETTA/ Sorteggio Conference League 2024/2025 streaming video tv: ecco tutte le date (30 agosto)

Parlando delle avversarie Fiorentina in Conference League dobbiamo notare che pure in questa competizione l’edizione 2024-2025 determina grossi cambiamenti rispetto al recente passato, ma con alcune differenze rispetto alle due sorelle “maggiori”. Infatti pure la Conference League sale a 36 squadre con classifica unica, le prime otto con accesso immediato agli ottavi e invece uno spareggio per chi sarà tra il nono e il ventiquattresimo posto, tuttavia le giornate resteranno sei e di conseguenza saranno “solo” sei le avversarie Fiorentina da determinare nel sorteggio di oggi.

Video/ Puskas Akademia Fiorentina (4-5 dcr) gol e highlights: due espulsioni per i Viola, De Gea protagonista

AVVERSARIE FIORENTINA CONFERENCE LEAGUE: ECCO ALCUNI POSSIBILI NOMI

Per determinare quali saranno le avversarie Fiorentina in Conference League, le 36 squadre partecipanti sono state suddivise in sei fasce di merito, da ognuna delle quali arriverà una rivale. La Fiorentina è nella prima, ma comunque le toccherà anche una tra Chelsea, Copenaghen, Gent, Lask Linz e Betis Siviglia, con gli inglesi spauracchio principale. Le altre fasce presentano un vero e proprio “giro d’Europa”, dal momento che sono 29 le Nazioni ancora rappresentate nella Coppa più “democratica” della Uefa.

Dalla seconda fascia potremmo citare l’Istanbul Basaksehir, che è già stata tra le avversarie Fiorentina due stagioni fa, mentre un nome illustre che però è solo in quinta fascia è quello del Panathinaikos, che richiama alla memoria Atene e la delusione della finale persa contro l’Olympiakos a fine maggio scorso. Infine, spendiamo una citazione per gli armeni del Noah, in ultima fascia ma comunque autori di una grande impresa, cioè avere raggiunto il tabellone principale partendo dal primo turno di qualificazione.

Diretta/ Puskas Akademia Fiorentina (risultato finale 4-5 dcr): brividi, Biraghi decisivo (29 agosto 2024)