DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI MOTOGP 2025: SI COMINCIA

Ci sono tanti numeri impressionanti che ci accompagnano verso la diretta presentazione Ducati MotoGp 2025. In primis il numero dei Mondiali che assommano i due piloti del team Ducati ufficiali: sono ben otto per Marc Marquez (dei quali sei in MotoGp), più tre per Francesco Bagnaia, uno in Moto2 e gli altri due naturalmente in MotoGp. Le vittorie nei Gran Premi sono invece 88 per Marquez e 39 per Bagnaia, quindi parliamo di undici titoli iridati e 127 Gran Premi vinti, numeri che ben giustificano la definizione di Dream Team.

DIRETTA MOTOGP STREAMING/ Gara Gp Barcellona 2024: Jorge Martin è campione del mondo! (oggi 17 novembre)

Di contro ci sono i miseri 10 punti che hanno negato a Pecco il tris mondiale consecutivo nella classe regina nel 2024, nonostante addirittura undici Gran Premi vinti: tutto questo deve diventare benzina per affrontare al meglio la stagione forse più affascinante, quella nella quale Bagnaia avrà come compagno di squadra il collega più “scomodo” di tutti. Adesso però i numeri cedono il passo alle emozioni della diretta presentazione Ducati MotoGp 2025! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MOTOGP STREAMING/ Sprint live video: trionfa Bagnaia! GP Barcellona 2024 (oggi 16 novembre)

PRESENTAZIONE DUCATI MOTOGP 2025 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta presentazione Ducati MotoGp 2025 in tv sarà sicuramente seguita da Sky Sport, mentre i riferimenti ufficiali sono con la diretta streaming video sul sito web e il canale YouTube della stessa Ducati.

LA MOTO DI BAGNAIA E MARQUEZ

Oggi lunedì 20 gennaio si toglieranno i veli sulla nuova moto, ma fatalmente saranno soprattutto i piloti al centro dell’attenzione per la diretta presentazione Ducati MotoGp 2025, perché la Casa di Borgo Panigale ha deciso di puntare su quello che potremmo definire un vero e proprio Dream Team della MotoGp, formato dal confermato Francesco Bagnaia e dal nuovo arrivo di lusso Marc Marquez, per una coppia potenzialmente esplosiva… sperando che i botti siano solo di gioia per festeggiare grandi successi e non dovuti a scintille per una convivenza che sicuramente sarà sotto i riflettori per tutto l’anno.

Bagnaia o Martin campione del Mondo MotoGp se/ Combinazioni di risultati nella Sprint (oggi 16 novembre 2024)

Per il momento possiamo dire che la stagione inizia in uno scenario meraviglioso, cioè quello di Madonna di Campiglio, sede ormai tradizionale e confermata anche per la diretta presentazione Ducati MotoGp 2025. Annotiamo anche le ore 11.00 come momento d’inizio dell’evento, per tutti i tifosi ed appassionati sarà un modo splendido per rendere quasi festivo un banale lunedì mattina. Dopo un 2024 deludente, se visto dal punto di vista del team interno, nel 2025 Pecco e Marquez promettono di farci davvero divertire…

DIRETTA PRESENTAZIONE DUCATI MOTOGP 2025: COSA ASPETTARCI DALLA STAGIONE?

Quindi in questo caso la diretta presentazione Ducati MotoGp 2025 sarà soprattutto il primo evento comune per Bagnaia e Marquez da compagni di squadra. La Ducati ha scelto il campione classe 1993 a costo di sacrificare Jorge Martin, che poi si è preso la più dolce delle rivincite conquistando il titolo di campione del Mondo prima di andarsene in direzione Aprilia, infliggendo uno smacco soprattutto a Bagnaia, che così ha dovuto rinunciare al tris iridato consecutivo che lo avrebbe proiettato definitivamente nella leggenda della 500/MotoGp.

Adesso però c’è una nuova occasione: tornare campione del Mondo battendo Marc Marquez a parità di moto e di team. D’altro canto per lo spagnolo, dopo una utile e tutto sommato positiva stagione di impatto con la Ducati grazie al team Gresini, l’obiettivo naturalmente è quello di tornare in cima al mondo, magari per tornare a dominare come ai tempi più belli della Honda HRC, anche se ci sarà in casa un rivale fortissimo da piegare. Infine, una suggestione ulteriore: la diretta presentazione Ducati MotoGp 2025 apre la stagione che vedrà Marquez pilota ufficiale di Borgo Panigale e Hamilton alla Ferrari, per molti tifosi italiani sarà un effetto strano, ma certamente pure affascinante…