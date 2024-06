Barbara Berlusconi: chi è la figlia di Silvio/ Il ricordo del padre: “Hai lasciato un vuoto incolmabile”

Oggi – mercoledì 12 giugno – sono passati esattamente 365 giorni dalla morte del compianto Silvio Berlusconi, tra i leader politici più discussi ed apprezzati in Italia e che ha lasciato dietro di sé una pesante eredità imprenditoriale, raccolta dai suoi cinque figli: Pier Silvio, Barbara, Marina, Luigi ed Eleonora; tutti ospiti tra le varie tv di stato e – soprattutto – la ‘loro’ Mediaset per ricordare quella figura che ha contribuito a formare una parte lunga quasi 20 anni della storia della nostra bella Repubblica. Un po’ più lontana dai riflettori rispetto a Pier Silvio e a Marina, Barbara Berlusconi – figlia di Silvio e della sua seconda moglie, Veronica Lario – proprio oggi si è lanciata in una feroce accusa contro la magistratura italiana che ha mosso “più di 4.000 udienze e 86 processi” contro il Cav senza mai cavare un ragno dal buco.

Più accorato, invece, il ricordo che aveva dedicato a ‘papà’ Silvio lo scorso 28 settembre, poco prima del giorno in cui avrebbe festeggiato il suo 87esimo compleanno e incentrato attorno “all’uomo dietro al leader: amorevole, premuroso e profondamente umano. Avevi un cuore grande e un’anima nobile – ha scritto la Barbara Berlusconi in una lettera condivisa online -. La tua assenza ha lasciato nel mio cuore un vuoto incolmabile, ma i ricordi e i tuoi insegnamenti sono il mio faro”.

Oltre alle memorie del suo compianto padre, però molti tra voi – sicuramente i più curiosi – potrebbero chiedersi chi sia nel privato Barbara Berlusconi: ma partiamo subito dal sottolineare ancora una volta che la figlia del Cav nel corso degli anni ha preferito quasi sempre tenersi lontana dallo spettacolo e dal gossip, conducendo una vita tranquilla e quasi interamente incentrata attorno all’attività imprenditoriale condotta per decenni da suo papà. Nata nel 1984, infatti, fin da subito Barbara Berlusconi ha dimostrato un ampio interesse per le aziende del padre, entrando nel consiglio di amministrazione di Fininvest già l’anno in cui si è diplomata, ovvero nel 2003.

Pochi anni dopo – e siamo al 2011, dopo la sua laurea con 110 e lode in filosofia, conseguita alla San Raffaele di Milano – è entrata anche nel Cda del Milan, assumendo poi dopo la cessione del club al cinese Li Yonghong la direzione della Onlus Fondazione Milan; mentre oggi Barbara Berlusconi è anche tra i soci di realtà come Facile.it, Happyprice, prezzofacile.it e la biomed MolMed. Per quanto riguarda la vita privata della figlia di Silvio Berlusconi, sappiamo per certo che è stata per anni legat al calciatore Alexandre Pato, mentre si ha informazione anche di una relazione con l’analista finanziario Giorgio Valaguzza e di un’altra (che porta avanti ancora oggi) con Lorenzo Guerrieri; mentre sappiamo anche che gli ultimi due sono i padri dei suoi cinque figli: Alessandro ed Edoardo per il primo, Leone, Francesco Amos ed Ettore Quinto per il secondo.











