Barbara Boscali, chi è la fidanzata di Simba La Rue/ Lei tentò di ucciderlo davanti a casa

Simba La Rue, il suo nome e quello dell’ex fidanzata Barbara Boscali risuonano forte in questi giorni data l’ultima notizia della riduzione della condanna insieme all’amico e collega Baby Gang. Entrambi erano stati coinvolti in una sparatoria nell’estate del 2022 a Milano, per via di uno scontro tra faide di trapper che mal si sopportavano da diverso tempo. La Rue, però, non è nuovo a questo tipo di vicende. Solo un anno fa si è ritrovato accoltellato da una banda rivale, rischiando di perdere la vita.

Ad essere colpevole, l’ex fidanzata Barbara Boscali, che aveva organizzato tutto a puntino per far uccidere il compagno il 16 giugno 2022 in provincia di Bergamo. Ogni cosa era stata studiata nel minimo dettaglio per eliminarlo. Lei si trovava in auto insieme a lui ferma in un parcheggio e proprio in quel momento è avvenuta la terribile aggressione per opera di sette persone armate di coltello. La banda lo ha colpito numerose volte per poi scappare via, mentre la fidanzata non era stata nemmeno sfiorata, cosa che fece subito insospettire gli investigatori. Del resto, è strano che l’aggressione sia avvenuta in un punto preciso di un paesino semi-sconosciuto della Bergamasca

Barbara Boscali, la condanna della ex fidanzata di Simba La Rue

Sin da subito il nome di Barbara Boscali è figurato nel registro degli indagati. La ragazza è stata poi sottoposta ad un interrogatorio, nel quale ha risposto alimentando i sospetti delle forze dell’ordine: rispondeva in modo vago alle domande e non riusciva a spiegare alcuni particolari precisi. Ma perché sarebbe arrivata a tanto? Secondo quanto emerso dalle indagini, Barbara Boscali avrebbe organizzato l’omicidio per vendicarsi dei maltrattamenti di Simba La Rue, anche se questo dettaglio non è ancora stato confermato.

Barbara Boscali è ad oggi una nota TikToker (nome d’arte Bibi Santi) e ha lavorato in passato come attrice hard. Proprio sui social aveva confessato tramite alcuni video di non avere una relazione sana, tanto che si rivolgeva a Simba minacciandolo in diretta di bastonate, dettaglio che ha poi aggravato la sua posizione in termini di giustizia fino a portarla alla confessione e alla condanna lunga 4 anni. Durante l’interrogatorio aveva dichiarato di non sapere che tutto si sarebbe concluso con dei coltelli, ma di aver ordinato alla banda “solo” un pestaggio, finito invece in un omicidio scampato. Oggi l’ex fidanzata di Simba La Rue, Barbara Boscali, ormai 33enne si trova agli arresti domiciliari e vive nella paura: “Teme ritorsioni”, ha dichiarato il suo legale, che ha sporto denuncia per le continue minacce che riceve ad oggi da alcune persone sospette.

