Il cuore di Nino Frassica batte per la moglie Barbara Exignotis, sposata dopo la fine della sua prima relazione con Daniela Conti. L’attuale compagna dell’attore messinese, ex attrice hard, ha trovato un equilibrio perfetto al fianco del suo Nino, anche se gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per la coppia. Frassica e sua moglie, infatti, hanno dovuto fare i conti con la scomparsa dell’amato gatto Hero e il conseguente contenzioso coi vicini che ha creato non poche polemiche tra accuse e contraccuse.

Sta di fatto che la vita di Barbara Exignotis si è fermata da quando ha perso il suo piccolo amico peloso e infatti, non più tardi di qualche mese fa, ha ammesso di dover prendere degli psicofarmaci per contrastare i pensieri devastanti che l’hanno colpita. “Sono distrutta. Prendo Xanax, Frontal, Prozac da quando Hiro è entrato in quella maledetta casa. Chiedo scusa a tutti”, l’ammissione choc in un video diventato virale sui social tempo fa.

Nino Frassica e sua moglie Barbara Exignotis ancora affranti dal dolore per la scomparsa di Hero

Oggi la speranza è che la moglie di Nino Frassica stia un po’ meglio, anche se per entrambi la scomparsa del gatto è un dolore insopportabile. Il fattaccio è successo quando l’attore siciliano era impegnato con le riprese di Don Matteo, poi al suo ritorno l’amara scoperta e la lite coi vicini di casa. Una situazione che si è protratta a lungo e che alla Exignotis è costata persino una denuncia per stalking.

Questi ultimi d’altra parte sono stati accusati dall’ex showgirl di aver causato la scomparsa di Hero, di cui non si hanno più tracce. Frassica e la moglie hanno deciso di non parlare più di questo episodio e si sono stretti l’uno con l’altro in un silenzio che va rispettato, pronti a superare insieme uno dei momenti più difficili e che più li ha toccati nel vivo.

