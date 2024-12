Barbara Exignotis, chi è la moglie di Nino Frassica

Si chiama Barbara Exignotis, la moglie di Nino Frassica, il popolare attore e showman siciliano, i due sono convolati a nozze nel 2018 e il loro matrimonio è finito su tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali e i magazine di gossip per la scelta insolita di presentarsi sull’altare completamente vestiti di nero. Un dress code che ha fatto discutere, ma che ha divertito Barbara e Nino riusciti a incontrarsi grazie alle loro professioni, visto che entrambi sono attori e stavano lavorando ad uno spettacolo teatrale.

Un passato da attrice a luci rosse per Barbara Exignotis, che ha raccontato nel corso di una intervista concessa a Sette: “Sono sempre stata un’esibizionista, quando ho finito la scuola ho fatto un corso di grafica pubblicitaria, ma non ho trovato lavoro, poi ho fatto un corso di parrucchiere e il lavoro l’ho trovato subito ma non era il massimo” le parole della moglie di Nino Frassica.

Ma chi è Barbara Exignotis, la moglie di Nino Frassica? Classe 1975, Barbara ha origini greche ed ungheresi, ma ha vissuto a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, dopo aver lavorato nel cinema hard ha deciso di diventare attrice a tutti gli effetti, arrivando a condividere di fatto ancora più nel dettaglio la vita al fianco di Nino Frassica.

Qualche mese fa Nino Frassica e Barbara Exignotis hanno guadagnato diverse prime pagine in seguito alla scomparsa del loro gatto Hiro, una vicenda che ha attirato diverse polemiche, con un video nel quale si vede la donna fare il dito medio ai vicini, accusati di aver rapito l’animale, ma a loro volta i due hanno punto il dito contro la stessa moglie del comico. Una questione che ha generato grande stress alla stessa Barbara Exignotis, espressa così: “Sono distrutta, prendo Xanax, Frontal, Prozac da quando Hiro è entrato in quella maledetta casa, chiedo scusa”.

