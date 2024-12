Daniela Conti, chi è l’ex moglie di Nino Frassica e celebre attrice anni ’80/’90

Nino Frassica è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con la conduzione di Caterina Balivo. Attore, comico, scrittore, oltre che per le sue spiccate doti artistiche ha spesso suscitato curiosità nel pubblico anche per la sua vita privata, caratterizzata da due matrimoni. Nino Frassica è stato inizialmente sposato con Daniela Conti, sua ex moglie; la coppia è convolata a nozze nel 1985 e si è poi separata nel 1993, per motivi che non sono mai stati resi del tutto noti, e dalla loro relazione non hanno avuto figli.

Il nome di Daniela Conti non è in fondo così sconosciuto, essendo anche lei un’affermata attrice che ha raggiunto la grande notorietà soprattutto tra gli anni ’80 e ’90. In particolare, ha recitato nel film del 1985 Il Bi e il Ba di Maurizio Nichetti, collaborando proprio con Frassica.

Barbara Exignotis, moglie di Nino Frassica: il matrimonio in Sicilia nel 2018

Diversi anni dopo la fine del matrimonio con Daniela Conti, Nino Frassica è convolato a nuove nozze con Barbara Exignotis, sua attuale moglie dal 2018. La dolce metà dell’attore siciliano è un’ex attrice hard, classe 1975 e originaria di Milano, che iniziò la sua carriera nel cinema a luci rosse sul finire degli anni ’90 recitando con il nome d’arte Blondie.

La scintilla con Nino Frassica sarebbe scoccata nel 2008, anno del loro primo incontro, avvenuto in occasione delle prove di uno spettacolo teatrale. Da quel momento a unirli è stato un lungo fidanzamento coronato nel 2018 con la celebrazione del matrimonio, un rito civile in forma privata in Sicilia. Anche da questo matrimonio Nino Frassica non ha avuto figli; la moglie Barbara Exignotis è invece madre di una ragazza di nome Valentina, nata da una precedente relazione.