Barbara Francesca Ovieni, chi è fidanzata Moreno/ L’ex tentatrice di Temptation Island: “Entrai single ma…”

Chi è Barbara Francesca Ovieni, ex tentatrice di Temptation Island e attuale fidanzata del rapper

Conduttrice, modella, attrice. Barbara Francesca Ovieni, la fidanzata del cantante Moreno, è difficilmente etichettabile. Tanti interessi e tante passioni da seguire, tra cui quella per il mondo del calcio e per la conduzione. In tv, in questi anni, l’abbiamo vista all’opera in diversi programmi di rilievo come Ciao Darwin, Grand Hotel Chiambretti e Temptation Island (nel ruolo di tentatrice). “Ho pochissimi ricordi di Temptation Island“, racconta in una interessante intervista rilasciata a Blasting News in merito alla sua partecipazione.

“Sono stata pochi giorni, non era per me il momento giusto per quel tipo di programma. Ero single, ma non nella testa”, il ricordo della presentatrice. Oggi la showgirl è felicemente fidanzata con il cantante Moreno, con cui ormai va avanti da qualche tempo. “Ci siamo conosciuti su Instagram”, ha svelato la conduttrice in un’intervista rilasciata a Fanpage.

Barbara Francesca Ovieni, la fidanzata di Moreno ricorda uno dei primi incontri col rapper: “Fu di una dolcezza incredibile”

Da quel primo approccio, a quanto pare, la coppia ha proseguito la frequentazione a distanza, per poi conoscersi meglio dal vivo. “Continuammo a sentirci per settimane e alla fine ci siamo innamorati. Una sera si è presentato a casa mia con un sacco di regali: è stato di una dolcezza incredibile“, ricorda dolcemente Barbara.

Così, la conduttrice e il rapper genovese sono arrivati alla convivenza, dando il via a una storia d’amore straordinaria. Al di là di questi dettagli e qualche piccolo frammento che appare sui suoi canali social, la fidanzata di Moreno cerca di preservare la propria privacy e infatti non pubblica moltissimo della sua vita sentimentale, probabilmente per godersela appieno e preservarla dai rumors del gossip.

