Beatrice Luzzi opinionista del Grande Fratello 2024: “Sarò più leggera”

La prima ospite della puntata di questo sabato 14 settembre 2024 di Verissimo è Beatrice Luzzi. L’ex concorrente e vincitrice morale della scorsa edizione del Grande Fratello ha iniziato l’intervista con Silvia Toffanin parlando del suo nuovo ruolo di opinionista al Grande Fratello 2024 al fianco di Cesara Buonamici mentre alla conduzione ci sarà come sempre Alfonso Signorini. Innanzitutto ha ammesso: “È un grande onore, sono super grata e ammirata dal coraggio che dimostra la rete, la produzione, Alfonso e tutti gli altri e sono molto indaffarata a cercare gli outfit ed essere stata scelta ed anche un grande responsabilità”

Beatrice Luzzi sarà la nuova opinionista del Grande Fratello 2024 ed ospite a Verissimo ha rivelato come si sta prendendo per questo suo nuovo ruolo: “Cercherò di essere meno coinvolta emotivamente…quindi ad avere un giudizio più equanime, più distaccato dall’uno e o dall’altro e un pochino più leggero.” E subito dopo ha aggiunto cosa pensa di Cesara Buonamici: “Con Cesara non vedo l’ora sinceramente perché è un grande signora e ci sarà modo anche di trovare le frequenze su cui confrontarci. Tra me e lei secondo me con Alfonso se ne vedranno delle belle.”

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Beatrice Luzzi ha parlato anche della sua famiglia, del rapporto splendido con i figli Valentino e Elia, il rispetto e la stima che non è venuto meno con la separazione con l’ex marito Alessandro Cisilin ed infine del dolore ancora forte della morte del papà. Beatrice Luzzi ha anche rivelato che la madre non sta bene: “Mamma non sta bene no, un po’ per il lutto di mio padre e un po’ perché ha i suoi problemi ha la sua età. Lei è molto orgogliosa e non vuole pesare però oggettivamente comincia ad avere bisogno di cure continue e per questo ringrazio mia sorella”

Spazio ha avuto infine il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi nato all’interno della Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi: “Sono rimasta in ottimi rapporti solo con Stefano, Giuseppe e Fiorda. Con Giuseppe quando mi hai fatto la sorpresa poi abbiamo fatto il viaggio in treno, scambiati il numero e confrontati quotidianamente consigli e questa rehab l’abbiamo fatta insieme. L’amicizia è rimasta, un po’ di amicizie l’ho fatte. Ma per l’amore non c’è spazio”