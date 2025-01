Francisco San Martin è morto: l’attore trovato suicida a soli 39 anni

Un grave lutto ha colpito il mondo televisivo internazionale: l’attore spagnolo Francisco San Martin è morto suicida a soli 39 anni. Come confermato a LA News dall’ufficio del coroner della contea di Los Angeles, città in cui viveva, è stato trovato morto nella sua villa e si sarebbe tolto la vita impiccandosi. Nato a Maiorca il 27 agosto 1985, l’attore aveva debuttato nella televisione spagnola e recitato anche in diverse produzioni teatrali, per poi fare il grande salto e sbarcare a Hollywood agli inizi degli anni 2000, avviando così una carriera di successo.

La serie per cui viene maggiormente ricordato è sicuramente Il tempo della nostra vita (Days of Our Lives nella versione USA), soap opera americana nata negli anni ’60 e tuttora in onda. Sul set aveva interpretato, nel 2011 e per pochi mesi, il personaggio di Dario Hernandez, ladruncolo che arriva a Salem per indagare su un caso irrisolto, per poi abbandonare la serie ed essere sostituito da Jordi Vilasuso dal 2016 al 2017.

Francisco San Martin in tv: da Il tempo della nostra vita a Beautiful

Ma Francisco San Martin viene ricordato anche in Italia soprattutto per una breve esperienza in Beautiful. L’attore ha preso parte alla soap opera americana, in onda tutti i giorni nei pomeriggi di Canale 5, nel 2017 nei panni del giardiniere Mateo, coinvolto in uno degli intrighi di Sheila a Forrester Manor. Inoltre, ha anche recitato nella popolare serie americana Jane The Virgin apparendo nella terza e nella quarta stagione e interpretando Fabian Regalo del Cielo, che visse una breve ma intensa relazione con Jane.

Il mondo del cinema e della televisione si è stretto al ricordo di Francisco San Martin, attraverso dediche e messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi. Toccante il ricordo di Camila Banus, anche lei protagonista de Il tempo della nostra vita nei panni di Gabi, sorella di Dario, che sui social ha scritto: “Pepe, cosa posso dire se non che ti amo e riposa in pace, amico mio. Ti voglio tanto tanto tanto bene; vorrei avertelo detto di più“.

