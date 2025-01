Dal 2010 Beppe Fiorello è sposato con Eleonora Pratelli: i due si sono incontrati a Milano, dove lui si era recato per promuovere il suo film con Carlo Verdone in una trasmissione tv. Proprio dietro le quinte, l’attore nato a Catania ha incontrato quella che poi sarebbe diventata sua moglie: lei, infatti, si sarebbe occupata di vestirlo e prepararlo per l’intervista. “Quando l’ho vista, ho pensato che avrei tanto voluto passare il resto della mia vita con lei” ha raccontato a Verissimo l’attore qualche tempo fa. I due si sono scambiati i numeri ma si sono poi persi di vista, per incontrarsi nuovamente su un volo per Los Angeles.

Beppe Fiorello ed Eleonora si sono così sposati nel 2010, dodici anni dopo essersi innamorati: nel frattempo erano nati già i loro due figli, Anita, venuta al mondo nel 2003 e Nicola, nato due anni dopo. Il loro colpo di fulmine, dunque, ha portato alle nozze: un matrimonio celebrato in una location esclusiva, in una cappella di San Pietro al Vaticano. Con Eleonora Pratelli, Beppe Fiorello ritiene di essere il marito perfetto: sempre fedele, cerca in ogni modo di renderla felice.

Beppe Fiorello, chi è la moglie Eleonora Pratelli: “Sono un catastrofista ma lei…”

Beppe Fiorello, parlando della moglie Eleonora Pratelli, a “Grazia” l’ha definita come la colonna della sua vita, oltre che “l’energia, la positività che circola in famiglia”. Lei, infatti, ha saputo mediare con il carattere chiuso e timido di lui, permettendogli di diventare più aperto ed espansivo: “Io sono tendenzialmente un malinconico, un catastrofista. Anche con i nostri figli: Eleonora è gioiosa, li fa sempre sognare. Io sono rigido, metodico, anche se adesso sono più rilassato, grazie a lei. Le devo molto”. Il loro matrimonio prosegue felice: i due stanno ormai insieme da quasi trent’anni e sono più uniti che mai, insieme ai loro figli Anita e Nicola.