Bernardo Cherubini ‘pazzo’ di Amanda Lecciso al Grande Fratello 2024

Un nuovo flirt potrebbe nascere nella Casa del Grande Fratello 2024 ed è quello tra Bernardo Cherubini e Amanda Lecciso. Tra i due è nata in questi giorni una bella amicizia, ma il fratello di Jovanotti non ha fatto mistero di iniziare a sentire per Amanda qualcosa in più. “Mi mette in difficoltà”, ha ammesso il gieffino, utilizzando per lei una serie di complimenti: “È una persona eccezionale, molto simpatica, intelligente…”

Amanda Lecciso frena Bernardo Cherubini: “Lo adoro, ridiamo tantissimo ma…”

Alfonso Signorini stuzzica, in diretta al Grande Fratello 2024, i due concorrenti, mostrando anche un filmato che li mostra insieme in alcuni momenti. Se Amanda gioca sul fatto di piacere a Bernardo e lo stuzzica, lui lei dice che è la più bella della Casa, motivo per il quale “ti sto lontano, altrimenti te ne vai!” In studio, Signorini provoca Amanda: “Però ho visto che fai la gattona, sbatti le ciglia…” “Io lo adoro, – ha replicato divertita Amanda Lecciso – ridiamo tantissimo, poi dormiamo uno accanto all’altro, anche se in due letti diversi ma attaccati”. Bernardo, però, ha smorzato tutto questo entusiasmo, svelando che in realtà Amanda neppure si era accorda che lui le dormiva accanto. La scena si conclude con le risate dello studio e della Casa.