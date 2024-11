Il passato di Bianca Guaccero è stato a tratti molto complesso e tenebroso, a causa di drammatici attacchi di panico che hanno condizionato la sua vita. Proprio in questa edizione di Ballando con le Stelle, l’attrice e conduttrice ha rivelato molti aspetti del suo privato, soffermandosi sulla difficilissima gestione degli attacchi di panico con cui ha convissuto a lungo. “Io sono sempre stata una persona emotiva, avevo dentro di me un bazooka di emozioni […] per un paio d’anni ho avuto proprio difficoltà ad uscire di casa”, confessa Bianca Guaccero.

Ad inchiodarla gli attacchi di panico, un problema che è più diffuso di quanto si pensi e che rende impossibile vivere normalmente alle persone che ne sono afflitte. L’ansia è sempre dietro l’angolo, anche in situazioni apparentemente tranquille. Lo sa bene Bianca Guaccero, che ricorda molto nitidamente alcuni episodi limitanti e di grande difficoltà vissuti anni fa.

Bianca Guaccero e le confessioni sugli attacchi di panico: “Pensi alla morte e poi…”

“Uscivo, facevo due metri, e tornavo indietro. Non ce la facevo, perché avevo gli attacchi di panico. […] Mi trovavo spiazzata davanti ad una sorta di entità che quando si palesava era limitante”, la confessione spiazzante di Bianca Guaccero. La showgirl non fa mistero di aver provato le sensazioni peggiori, di aver quasi toccato il fondo per la paura. D’altronde le emozioni possono fare brutti scherzi e se negative rischiano di spaventare e scaraventare nello sconforto chi soffre di attacchi di panico.

“Pensi di dover morire, perdi il controllo, hai il battito accelerato, la respirazione, non sai come uscirne, che succede poi. E non sapevo neanche raccontarlo, dicevo che mi succede?”. Alla fine Bianca Guaccero è riuscita a risollevarsi, imparando a gestire le sue emozioni, grazie ad un lungo percorso e lavoro su di sé.