Blackout Love, diretto da Francesca Marino

Martedì 17 settembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, la commedia sentimentale del 2021 dal titolo Blackout Love. Il film è una produzione italiana ed è diretto dalla regista Francesca Marino, al suo debutto sul grande schermo. Le musiche hanno invece la firma dei compositori Matteo Nesi e Andrea Manusso, noti per avere realizzato il testo del singolo Ovunque tu sia del celebre cantante Ultimo.

La protagonista del film Blackout Love è interpretata dall’attrice Anna Foglietta, volto di numerose pellicole di grande successo, come The American di Anton Corbijn (2009), Ex – Amici come prima! di Carlo Vanzina (2011) e Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese (2014). Al suo fianco l’attore Alessandro Tedeschi, conosciuto dal pubblico per la sua partecipazione alla serie tv Chiamami ancora amore (2021). Nel cast anche: Anna Bonaiuto, Barbara Chichiarelli, Alessio Praticò e Giancarlo Commare.

La trama del film Blackout Love: una vendetta sentimentale che va a rotoli

Blackout Love racconta la storia di Valeria, una donna che rifiuta qualunque tipo di relazione, lasciandosi alle spalle un uomo dopo l’altro senza troppi pensieri.

La protagonista è anche allenatrice di una squadra di pallavolo femminile e, oltre ad insegnare le tecniche di gioco, spiega alle sue ragazze le regole basilari per evitare qualunque sofferenza e mantenere la propria preziosa indipendenza.

Un giorno, però, incontra di nuovo Marco, l’unico uomo ad essere riuscito a superare le sue difese e a farla soffrire, in quanto l’aveva lasciata poco prima del loro matrimonio con un post-it….Valeria è disposta a tutto pur di ottenere la propria vendetta.

Mettere in atto il suo piano, però, si dimostrerà molto più difficile del previsto: tutte le certezze che l’avevano guidata fino a quel momento vengono meno una dopo l’altra, e Valeria si trova a dover affrontare Marco senza più regole o strategie a cui aggrapparsi.

Sarà forse finalmente l’occasione per lei di capire che seguire il proprio cuore e lasciarsi andare è la scelta giusta per vivere appieno i propri sentimenti?