Le bollette dell’acqua nel 2024 sono state poco più alte rispetto all’anno precedente. A chiarire le idee e darci dati più specifici è l’istituto Ircaf, secondo il quale per un nucleo familiare composto da tre persone e con un consumo di circa 150 metri cubi si sarebbero spesi 393€ (contro i 387,7€ risalenti al 2023).

Rottamazione cartelle 2025/ Proroga con nuovi termini e scadenze (5 dicembre)

Un’unica persona invece, consumando circa 56 metri cubi spenderebbe 172€. I dati sono contenuti nel report di Ircaf, che già anni conduce queste analisi al fine di comprendere le dinamiche che influenzano i prezzi delle bollette. Il documento analitico è intitolato: La nuova sfida della qualità, tariffe, investimenti e cambiamenti climatici. Quali politiche strutturali sostenibili nel territorio?

Riforma Irpef 2025/ Semplificazioni IRES per aziende, cosa cambia? (5 dicembre)

Bollette acqua 2024: dove si paga di più?

Le bollette dell’acqua 2024 sono più care rispetto a quelle degli altri anni. L’Ircaf ha messo in evidenza quali sono le voci che influenzano maggiormente sul costo finale. A pesare di più è l’acquedotto con il 40,6% del totale, seguito poi dal 26% derivante dal sistema di depurazione, dall’11,7% per la fognatura e IVA e ulteriori costi che pesano solo il 10%.

La città più cara in assoluto è Frosinone, dove una bolletta dell’acqua per gli stessi consumi sopra esposti salirebbe a 705,4€ (rispetto alla media nazionale corrispondente a 393€). Un aumento dunque spropositato se si tiene in considerazione il costo delle bollette rispetto all’intera Penisola.

Bonus Natale 2024/ Istruzioni chiare per riceverlo: a chi spetta? Requisiti (5 dicembre)

Dando uno sguardo alle macro aeree il territorio dove le bollette dell’acqua nel 2024 costano di più il Centro Italia, per una spesa media – di 3 componenti e per gli stessi consumi dell’esempio – di 519€.

Il costo si riduce fino a posizionarsi come il più conveniente al Nord Ovest, dove il prezzo medio è di 335€. Fa anche meglio il Sud Italia dove il costo è del 10% in meno rispetto all’intera Penisola.

Nord Italia in pole position

Dal centro studi Ircaf il Nord Italia si piazza tra i primi posti come miglior rapporto tra qualità tecnica del servizio offerto e il prezzo in bolletta dell’acqua. Si risparmia molto di più che rispetto all’intera Italia a Milano, dove la media si attesta a 225,3€, mentre a Monza e Brianza il costo è mediamente di 243€, ma va bene anche ad Avellino (con 253€) e a Catania 263€.

Sempre dal report si evince il bisogno di migliorare la qualità del servizio al Centro Italia, dove non solo i costi in bolletta sono più alti (se è possibile sarebbe bene ricorrere agli incentivi in bolletta) ma anche il livello tecnico del servizio sarebbe inferiore rispetto all’intera Penisola.