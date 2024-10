Nelle ultime ore in Serie A sta tenendo banco una questione da dirimere quanto prima: quella che riguarda il possibile rinvio di Bologna-Milan, sfida in programma sabato alle ore 18.00. L’ordinanza del sindaco di Bologna arrivata nel pomeriggio, che dispone il rinvio di tutte le manifestazioni sportive in programma sabato per via del maltempo, sarebbe infatti un’iniziativa del primo cittadino, non concordata con il Prefetto di Bologna. Secondo il Comune, il maltempo che si abbatterà sulla città creerà ripercussioni anche a livello di viabilità. Il sindaco, però, non ha nei suoi poteri quello di poter rinviare una gara: dovrà essere la Lega di Serie A a farlo eventualmente.

La partita non è infatti ufficialmente rinviata e per questo motivo si prospettano tre scenari: la sconfitta per 3-0 per il Bologna qualora il Dall’Ara non fosse disponibile, la disputa del match in campo neutro su disposizione della Lega di Serie A o ancora la gara disputata sabato alle 18 ma senza tifosi, dunque a porte chiuse. Si terrà domani mattina un incontro tra il Prefetto e il sindaco di Bologna in modo tale che si possa prendere una decisione comune.

Lega di Serie A vuole giocare Bologna-Milan

La Lega di Serie A starebbe spingendo per giocare Bologna-Milan nonostante l’ordinanza del sindaco della città emiliana, diramata per via del maltempo. Trovare uno slot per il recupero non sarebbe infatti semplice a causa delle prossime gare tra campionato, Champions League e Nations League, durante la pausa per le nazionali. Tra l’altro proprio Bologna e Milan dovranno già posticipare le sfide contro Inter e Como in programma nella diciannovesima giornata di Serie A, a causa degli impegni delle milanesi in Supercoppa, che anche quest’anno si svolgerà in Arabia Saudita. Il calendario è dunque molto fitto e il recupero sarebbe un problema non da poco per la Lega di Serie A.