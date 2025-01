È stata una vera e propria bomba d’acqua quella che si è abbattuta in mattinata nell’area di Firenze causando non pochi danni e diffusi problemi alla circolazione che non si sono ancora completamente risolti, mentre su tutta la regione è stata (forse tardivamente) diramata un’allerta meteo arancione che rimarrà in vigore almeno fino alla giornata di domani: secondo le informazioni che ci giungono in questo momento sia il fiume Magra che il Bagnone risultano essere al primo livello di guardia; mentre oltre all’area di Firenze anche quella di Massa Carrara – ed in particolare la città di Mulazzo – risulta essere sotto osservazione speciale.

Soffermandoci su Firenze, la bomba d’acqua che si è abbattuta in mattinata è stata quantificata in più di 39 millimetri di pioggia caduta nell’arco di sole tre ore che hanno portato centinaia di cittadini a chiamare le centrali di emergenza: ad essere colpito in particolar modo è stato l’intero centro cittadino con l’acqua che – specialmente ad Oltrarno – fuoriusciva dai tombini; mentre in quel di Soffiano le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi.

Bomba d’acqua a Firenze: ancora complessa la conta dei danni, mentre la sindaca Funaro invita alla prudenza

Complessivamente a Firenze per ora è ancora difficile contare i danni causati dalla pioggia, ma è già certo che alcuni edifici sono stati danneggiati unitamente ai complessi scolastici del Galilei, del Macchiavelli, del Rodolico, dell’Ottagono e della Gipsoteca; così come resta ancora impraticabile l’intera via Mariti e il sottopasso delle Cascine, con le linee bus 17 e 55 e la tramvia T1 temporaneamente limitate, e la tramvia T2 interamente bloccata.

In un appello affidato ai social, la sindaca di Firenze Sara Funaro ha invitato i cittadini ad evitare quanto più possibile gli spostamenti – o quanto meno a limitarli – sottolineando che si sarebbe trattato di “una forte perturbazione improvvisa” che ad ora ha causato “allagamenti [a] diversi sottopassaggi e strade”; mentre la nota positiva – spiega sempre Funaro – è che “la situazione è sotto controllo e in miglioramento”.

#Maltempo #Firenze, forte #pioggia in città, dov’è stato soccorso dai #vigilidelfuoco il conducente di un’auto bloccata in un sottopasso. Interventi anche in provincia, soprattutto tra Empoli e Vaglia per allagamenti e frane, come quella in loc. Fontebuona [#28gennaio 12] pic.twitter.com/6uu5LAkq7w — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 28, 2025

Mi stanni c e stato un temporale. Questa è Firenze…. pic.twitter.com/Zt9IAz7WQO — mazzoni patrizia (@MazzoniP) January 28, 2025