Che cosa è la bomba termobarica? Si tratta dell’ordigno che è stato lanciato dai russi per fronteggiare l’avanzata ucraina che negli ultimi giocisamente più potenti rispetto a quelle “classiche”, così come specifica Il Resto del Carlino, in quanto sono costituite quasi totalmente da esplosivo, e per questo hanno degli effetti distruttivi ben superiori agli armamenti convenzionali, devastando edifici ma anche armamenti e ovviamente le persone. La particolarità della bomba termobarica è che di fatto risucchia l’aria nella zona dove viene fatto deflagrare l’ordigno, uccidendo così anche le persone non colpite direttamente dalla bomba o dalle sue schegge, e proprio per questo viene chiamata anche bomba “a vuoto”.

Tecnicamente queste bombe sono caratterizzate da due cariche esplosive differenti e da un serbatoio di carburante. Una volta che colpisce l’obiettivo si innesta la prima carica di esplosivo e nel contempo si apre il contenitore di carburante causando quindi una nube che può penetrare in quegli edifici che non sono sigillati in maniera stagna, praticamente ogni abitazione, condominio, casa. Sono inoltre in grado di colpire anche bunker e trincee, risultano devastanti: niente e nessuno può resistere ad una bomba termobarica.

BOMBA TERMOBARICA: COSA SUCCEDE A CHI VIENE COLPITO

A quel punto nella bomba termobarica si innesca anche la seconda carica esplosiva che provoca la vera e propria esplosione, con una susseguente onda d’urto imponente e poi il risucchio dell’aria come detto sopra. La letalità di queste bombe, sta nel fatto che possono creare morte e distruzione in un raggio molto ampio.

Chi si trova nella zona esatta della deflagrazione della bomba termobarica viene ridotto a brandelli, mentre quelli più distanti possono subire dei danni letali come ad esempio il collasso dei polmoni, o danni secondari ma comunque gravi come ad esempio la rottura dei timpani. La bomba termobarica non è illegale ma può essere usata solo in determinate condizioni, a cominciare dall’obbligo di non colpire alcun civile.

