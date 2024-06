Bonus tende da sole/ Fino al 65% di detrazione fiscale (ultime notizie oggi 19 giugno 2024)

Negli ultimi anni il bonus tende da sole si è esteso al Superbonus, consentendo ai beneficiari un doppio beneficio fiscale. Con gli ultimi cambiamenti l’incentivo è ora “individuale” e permette di ottenere la detrazione al 50% dell’Irpef (se vengono montate su immobili civili) oppure dall’Ires (se vengono installate in locali commerciali).

Vendere casa dopo Superbonus?/ Non è ammesso speculare: tasse al 26% (ultime notizie 15 giugno)

La detrazione fiscale vale sia nel caso di acquisto che per le spese sostenute per la manodopera, in entrambi i casi fino ad un massimo di 60 mila euro. I costi detraibili devono essere inclusi nell’allegato M del Decreto legislativo 311/2006 e la schermatura solare dev’essere finalizzata al risparmio energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale.

RINNOVABILI/ I numeri che smontano le illusioni italiane su solare ed eolico

Bonus tende da sole: come farlo valere al massimo dell’incentivo

Il bonus da tende da sole può essere ottenuto anche senza Superbonus ma con l’Ecobonus (con detrazione fiscale al 65%). Il requisito per riuscirci è semplice: le finestre devono essere schermate a Sud Ovest oppure a Sud, mentre le tende installate da est a ovest passando per sud.

I contribuenti che acquistano le tende decorative rimangono esclusi dalla misura. Gli unici costi ammessi sono legati all’acquisto relativo a:

Tende da interni ed esterni, per serre e a rullo; Tende antinsetto e zanzariere; Tapparelle, infissi, frangisole, persiane e veneziane; Pergole con lamelle orientabili e tende in tessuto.

L’acquisto delle tende non prevede l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% ma resta al 22%.

Superbonus e bonus edilizi 2024/ Ecco le novità importanti: cosa cambia? (ultime notizie, 29 maggio 2024)

Documenti e adempimenti

La documentazione è essenziale per poter accedere al bonus tende da sole: la domanda va spedita telematicamente al portale ENEA, assicurandosi di aver compilato adeguatamente la “Scheda descrittiva dell’intervento” e allegando la copia del bonifico bancario indicando la causale dell’intervento, la data dei lavori e il codice fiscale del beneficiario.

Vanno poi conservate: le ricevute fiscali, le fatture, la certificazione del fornitore e la ricevuta dell’invio (codice CPID) all’ENEA.











© RIPRODUZIONE RISERVATA