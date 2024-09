Borotalco, film diretto da Carlo Verdone

Domenica 29 Settembre 2024, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 14:40, gli appassionati di Carlo Verdone potranno trascorrere un pomeriggio divertente grazie alla visione della commedia del 1982 dal titolo Borotalco, scritta, diretta e interpretata dall’attore romano: è forse uno dei suoi lavori più importanti e rappresentativi che arriva dopo i due grandi successi di Un sacco bello (1980) e Bianco, rosso e Verdone (1981).

Con lui, una giovanissima Eleonora Giorgi, che rivedremo con Verdone in Compagni di scuola, assieme agli attori Angelo Infanti e al mitico Mario Brega, interprete caratterista del cinema romano, pupillo di Sergio Leone. La sceneggiatura è curata da Carlo Verdone, insieme all’autore e regista Enrico Oldoini. La colonna sonora è scritta dall’immenso Lucio Dalla, insieme agli Stadio.La produzione è di Vittorio Cecchi Gori.

La trama del film Borotalco: “…mi imbarcai su un cargo battente bandiera liberiana…”

Borotalco parla di due giovani, Nadia e Sergio, che lavorano come venditori ambulanti di enciclopedie porta a porta. Mentre la giovane donna conquista un discreto successo, l’uomo ottiene scarsi risultati e conduce una vita piuttosto grama, assieme alla fidanzata Rossella e al suocero invadente.

Sergio, quindi, decide di contattare la ragazza per chiederle consigli e suggerimenti; quest’ultima, di rimando, lo conduce a casa di un sedicente architetto, un certo Fantoni, che si mostra come bel tenebroso dalla vita avventurosa, ma che in realtà si rivela essere un ladruncolo e un criminale. Una volta entrato in casa, e nel bel mezzo dell’arrivo della polizia che lo arresterà, Sergio decide di vestire i panni dell’architetto e di abitare a casa sua per fare colpo su Nadia.

La ragazza, una volta raggiunto l’appartamento di Fantoni, non conoscendo nessuno dei due, crede che Sergio sia l’archittetto, e si innamora del personaggio.

Da qui inizieranno per il venditore ambulante, che comincia a vivere due vite, una serie di rocambolesche avventure e vicissitudini che contribuiranno a pepare la vicenda.