Boss in Incognito/ Anticipazioni puntata 25 giugno 2024 (replica): Dolceamaro di Claudio Papa protagonista

Boss in Incognito, anticipazioni della puntata in replica del 25 giugno 2024

Gli appassionati di Boss in Incognito saranno contenti di ritrovare questa sera, 25 giugno 2024, su Rai 2 Max Giusti, che ci riporta nel meglio dell’edizione del programma dedicato alle aziende italiane dello scorso anno. La puntata di oggi, in particolare, è una replica andata in onda a gennaio del 2023 che vede protagonista Claudio Papa e la Dolceamaro, azienda leader nella lavorazione di confetti, cioccolato e prodotti da forno.

Amedeo Gianfrotta, morto il regista di Reazione a Catena/ Marco Liorni: "Nella commozione ricordo..."

Parliamo di un complesso che ha sede a Monteroduni, in provincia di Isernia, e conta 70 dipendenti all’interno di uno stabilimento di ben 8.000 mq, senza contare i 1.500 ettari che sono dedicati alla coltivazione di mandorleti e noccioleti biologici, necessari per la creazione dei prodotti dolciari che hanno reso l’azienda celebre in tutto il mondo. Questa, infatti, esporta i suoi prodotti in trenta paesi del mondo e conta un fatturato annuo di 9 milioni di euro, il che la rende uno dei progetti più importanti del nostro paese.

Nicolas-Jacques Charrier, figlio Brigitte Bardot Bardot/ Lei: "ho reso infelici due persone: me e mio figlio"

Claudio Papa e la sua Dolceamaro protagonisti a Boss in Incognito: Max Giusti diventa Josè

Nel corso di questa puntata di Boss in Incognito, oltre ad entrare all’interno dell’azienda e del suo funzionamento, conosceremo meglio i titolare, Claudio Papa, a partire dalla famiglia che lo supporta in questo lavoro. Poi la trasmissione si addentrerà negli addetti ai lavori e nelle loro vite. Conosceremo Maria, con cui realizzerà i chicchi di caffè ricoperti di cioccolato; Elena, per il confezionamento delle tavolette di cioccolato; Gianluca, addetto ai macarons; e Liliana, che produrrà con il boss le tavolette di cioccolato.

Flavia Vento: "Il finto Tom Cruise mi dedicava canzoni e rose"/ Patrizia Groppelli esplode: "Boccalona"

Al fianco del boss in incognito ci sarà anche Max Giusti nascosto nei panni di Josè, che affiancherà Carmela nella lavorazione del prodotto di punta dell’azienda Dolceamaro: i confetti. Come reagiranno gli ignari addetti ai lavori quando scopriranno che dietro il travestimento c’è proprio il loro boss? E chi invece colpirà Claudio Papa per il suo amore e la dedizione nel lavoro?











© RIPRODUZIONE RISERVATA