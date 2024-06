Brando Ephrikian concorrente del Grande Fratello 2024?/ L’ex Uomini e Donne svela che…

Brando Ephrikian si candida per il Grande Fratello 2024

Brando Ephrikian è stato un protagonista indiscusso della scorsa stagione di Uomini e Donne con un trono che è durato mesi e che si è concluso con la scelta di Raffaella Scuotto con cui è felicemente fidanzato. Brando che come tronista è piaciuto non solo al pubblico, ma anche a Tina Cipollari e Gianni Sperti, reduce dal primo viaggio d’amore con la sua Raffaella, insieme a quest’ultima ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Casa Lollo, il format di Lorenzo Pugnaloni in cui oltre ad aver parlato della storia che sta vivendo con la Scuotto, ha parlato anche del suo futuro professionale ammettendo che, dopo Uomini e donne, non rifiuterebbe l’eventuale offerta per partecipare ad un reality show.

Brando che ha recentemente debuttato anche come attore in un cortometraggio ha ammesso che accetterebbe volentieri l’offerta per partecipare al Grande Fratello che tornerà in onda a settembre, su canale 5, con un’edizione tutta nuova.

Le parole di Brando Ephirikian sul Grande Fratello

Partecipando al Grande Fratello, Brando Ephrikian avrebbe la possibilità di aprirsi e mostrare quei lati caratteriali che fa fatica a mostrare agli altri. “Mi farebbe piacere, ritengo che sia una bella opportunità. Fin da piccoli li abbiamo visti questi programmi quindi riuscirne a farne parte è bello, ti da un po’ di soddisfazione. Non è facile, certo. Anche Uomini e Donne. All’inizio l’avevo preso sotto gamba ma in realtà è complicato, non sembra da casa. Entrano in gioco tante emozioni e io faccio fatica ad aprirmi, a far vedere chi sono veramente”, ha detto l’ex tronista.

“Tante volte c’è un po’ un mistero, una maschera. Anche Raffa mi dice che quando viviamo dei momenti insieme non sono la stessa persona che sono con gli amici. Quando riesco ad entrare in sintonia con una persona di cui mi posso fidare io mi apro e cambio tanto, divento meno freddo. Anche un Grande Fratello tira fuori tante sfaccettature”, ha concluso l’ex Uomini e Donne.











