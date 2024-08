Braveheart – Cuore impavido, diretto da Mel Gibson

Domenica 11 agosto 2024, andrà in onda, in prima serata su Rete 4, alle ore 21:25, il film storico-biografico del 1995 dal titolo Braveheart – Cuore impavido.

La pellicola colossal è diretta ed interpretata dal grande attore e regista Mel Gibson, uno tra i volti più noti di Hollywood, regista di numerosi film di successo, come La passione di Cristo (2004) e La battaglia di Hacksaw Ridge (2016).

Selvaggia Lucarelli, derubato papà Nicola a Cupello/ Indagati donna pulizie e marito: anche prelievi indebiti

Le musiche del film Braveheart – Cuore impavido hanno invece la firma del celebre compositore James Horner, autore delle colonne sonore del primo e del terzo lungometraggio di maggior incasso di sempre, ovvero Avatar e Titanic.

Nel cast del film Braveheart – Cuore impavido anche l’attrice francese Sophie Marceau, diventata famosa grazie alla sua interpretazione nel film cult Il tempo delle mele, e l’attore irlandese Brendan Gleeson, apparso in lungometraggi come Ritorno a Cold Mountain (2003), Troy (2004) e Harry Potter, nei panni di Alastor “Malocchio” Moody.

Beatrice Valli incinta del quinto figlio?/ Lei rompe il silenzio sui social: “Sto facendo una cura…”

La trama del film Braveheart – Cuore impavido: un simbolo della ribellione per tutte le generazioni

Braveheart – Cuore impavido è ambientato in Scozia, nella seconda metà del XIII secolo, durante uno dei periodi più difficili e sanguinosi per il Paese, diviso tra i vari clan che rivendicano il diritto di salire al trono.

Il re d’Inghilterra Edoardo I Plantageneto (Patrick McGoohan), approfitta di questa situazione caotica per indire un consiglio, che in realtà si rivelerà una trappola per i nobili scozzesi, che verranno barbaramente trucidati.

Inizia così una lotta all’ultimo sangue tra la Scozia, guidata da Malcom Wallace (Sean Lawlor), e le truppe inglesi, che vede soccombere i primi in modo violento.

La lotta scozzese non è però morta, infatti William (Mel Gibson), figlio di Wallace, riesce a sopravvivere e, a distanza di vent’anni, ritorna in patria in cerca di vendetta.

Selvaggia Lucarelli furiosa: "Mi sento trattata come una cretina"/ Non ritira un premio in Calabria

Qui incontra il fidato Hamish Campbell (Brendan Gleeson) e si innamora perdutamente della splendida Murron (Catherine McCormack).

La morte della ragazza, causata dagli inglesi, non farà altro che acuire la rabbia del protagonista, pronto a tutto per scacciare gli invasori dal territorio scozzese.

Nonostante il principe Edoardo tenti di reprimere la ribellione a Stirling, approfittando della propria superiorità militare, William riesce ad accendere gli animi dei guerrieri, spingendoli a sacrificare la loro stessa vita per la libertà della patria.

L’uomo colleziona una vittoria dopo l’altra e il re inglese, ormai spaventato dal successo dello scozzese, decide di inviare sua nuora, Isabella Di Francia (Sophie Marceau), affinché trovi un punto di mediazione per fermare la ribellione.

La donna però rimarrà affascinata dal carisma di William, sempre più influente tra i nobili scozzesi.

Ciò che però il protagonista non sa, è che un traditore si nasconde tra le fila amiche e sarà proprio la decisione di quest’ultimo a cambiare per sempre la vita di William e dell’intero Paese.