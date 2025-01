CADUTA PAPA FRANCESCO: DUE VOLTE IN UN MESE E LO STATO DI SALUTE, COME STA?

Torna in tv Papa Francesco praticamente un anno dopo l’ultima intervista, sempre a “Che tempo che fa” sul Nove da Fabio Fazio: lo fa però in un momento di particolare complessità per il suo stato di salute, con due cadute nell’ultimo mese che gli hanno procurato prima un ematoma al viso e poi un braccio immobilizzato dopo una brutta contusione. Dopo le celebrazioni del Santo Natale e l’apertura del Giubileo della Speranza in questo Anno Santo ordinario 2025, Papa Francesco è tornato nella sua quotidiana agenda fitta di impegni e udienze, con due brutte cadute però nel giro di appena 30 giorni che hanno preoccupato l’opinione pubblica e il suo staff.

Come ha raccontato il Direttore della Sala Stampa Vaticana Matteo Bruni, mentre si alzava dal letto Papa Francesco all’alba è inciampato sbattendo il mento sul comodino di fianco: nelle udienze della mattina si era visto un importante ematoma sul lato destro del volto e il suo staff aveva prontamente spiegato l’origine di quella caduta, per fortuna senza altre conseguenze particolari. Ci aveva addirittura scherzato il Santo Padre, parlando con i cronisti presenti in Vaticano: alla domanda del cardinale Spengler, attuale arcivescovo di Porto Alegre, su cosa fosse successo, Papa Francesco ha spiegato semplicemente che un vescovo deluso dal non essere stato ordinato cardinale, gli avrebbe tirato un pugno in volto. L’ironia al Papa non è mai mancata del resto, con i presenti esplosi in risata davanti alla finta “scazzottata” del Santo Padre.

PAPA FRANCESCO TORNA A CHE TEMPO CHE FA UN ANNO ESATTO DOPO

Passano però alcune settimane e una seconda caduta, questa riportata poi dai media di tutto il mondo, ha fatto inizialmente temere conseguenze peggiori per un Papa Francesco da tempo sofferente di diversi malanni per l’età e alcune malattie croniche, tanto da spostarsi ormai in carrozzina in ogni evento pubblico o celebrazioni. Come annunciato dalla Sala Stampa del Vaticano, Papa Francesco è caduto la mattina del 16 gennaio 2025 poco prima di cominciare le udienze quotidiane, quando ancora si trovava nella sua residenza in casa Santa Marta.

È sostanzialmente caduto procurandosi una forte contusione all’avambraccio destro, tanto da fissare subito una fasciatura evidente per immobilizzare ogni movimento dell’area contusa: non ci sono state fratture per fortuna, secondo le prima diagnosi fatte dallo staff medico presente in Vaticano. Si è poi presentato in Vaticano per i vari impegni istituzionali con la vistosa fasciatura al braccio destro, ma solo per via cautelativa hanno spiegato i responsabili della comunicazione vaticana: non ha comunque impedito a Papa Francesco di partecipare agli incontri, firmare i documenti e scattare foto con i vari ospiti presenti.

Poche ore dopo la caduta è stata infine confermata la partecipazione del Santo Padre all’intervista di questa sera a “Che tempo che fa” con Fabio Fazio, la terza negli ultimi tre anni: la prima volta quando ancora il programma era presente nel palinsesto RAI, era il 6 febbraio 2022. Appena un anno fa – era il 14 gennaio 2024 – Papa Francesco inaugurava la prima puntata dell’anno per “Che tempo che fa” con un’intervista registrata di quasi un’ora, spaziando sui vari temi chiave dalla pace al Sinodo fino alla lunga preparazione verso l’Anno Santo. Ora, un anno esatto dopo, Papa Bergoglio torna nel salotto di Fabio Fazio, o meglio, è assai probabile un collegamento dalla Santa Sede visto anche lo stato di salute non eccezionale con la doppia caduta in poche settimane. Oltre ad affrontare da vicino le conseguenze di una flebile ma raggiunta tregua in Medio Oriente, Papa Francesco parlerà del Giubileo e dei prossimi appuntamenti importanti nella celebrazione dell’Anno Santo dedicato alla pace e alla speranza: a cominciare dal Giubileo dei giornalisti appena tra una settimana, sempre in Vaticano con i vari rappresentanti del mondo della comunicazione italiana e mondiale.