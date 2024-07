Calciomercato Fiorentina News/ Pongracic ha già svolto le visite mediche. Offerta per Lovric (18 luglio 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, ECCO PONGRACIC: FIRMA SUL QUINQUENNALE

Il calciomercato Fiorentina si è sbloccato in difesa. In pochi giorni l’affare Milenkovic è stato portato a termine con il serbo che ha salutato Firenze per unirsi al Nottingham Forest: operazione da 12 milioni di euro che ha visto l’ex Partizan lasciare il Franchi dopo sette stagioni, diventando un’icona della storia recente viola.

Al suo posto non si è fatto attendere il sostituto con Marin Pongracic del Lecce strappato al Rennes. Molto brava la società toscana a non farsi scappare uno dei migliori difensori per rendimento della scorsa Serie A, inseguito anche dal Napoli. I giallorossi incasseranno circa 15 milioni di euro per il nazionale croato con due presenze ad Euro 2024.

Il centrale difensivo ha già svolto le visite mediche con la Fiorentina e a breve firmerà il contratto che lo legherà ai gigliati per cinque stagioni con un ingaggio da 2 milioni di euro all’anno. Pongracic, prima di approdare in Serie A, ha giocato con Monaco 1860, Salisburgo, Wolfsburg e Borussia Dortmund.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, PIACE LOVRIC PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato Fiorentina è pronta a rinforzare il centrocampo. L’arrivo di Kean in attacco e di Pongracic in difesa, la società viola è pronta ad intervenire per rinforzare la zona nevralgica del campo. In questa sessione, la Fiorentina ha perso Maxime Lopez, Arthur, Bonaventura, Castrovilli e Duncan.

Per questo motivo, secondo Gianluca Di Marzio, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Sandi Lovric. Il calciatore dell’Udinese è reduce da una stagione da 2 gol e 3 assist in 31 partite tra campionato e Coppa Italia. Per lo sloveno, il club gigliato ha pronta un’offerta da 8 milioni di euro.











