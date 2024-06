CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Si fa largo la suggestione Reus. Proposto Kotarski per la porta (14 giugno 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, REUS OPZIONE VERA?

Il calciomercato dell’Inter continua a muoversi adagio, tra operazioni già impostate e la nuova dirigenza, dopo l’insediamento di Oaktree, che resta alla finestra a caccia di nuove occasioni. Detto della suggestione Dybala, di difficile realizzazione, c’è il nome di un altro giocatore di grande talento e di esperienza internazionale che potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Si tratta di Marco Reus, che proprio pochi giorni fa ha salutato il Borussia Dortmund, chiudendo la sua esperienza in giallonero dopo 429 presenze e 170 gol in tutte le competizioni.

A 35 anni Reus ha salutato il Borussia Dortmund dopo la finalissima di Wembley, con la Champions League lasciata nelle mani del Real Madrid. Da svincolato, la stampa tedesca ha indicato nelle ultime ore l’Inter come possibile destinazione di calciomercato per Reus che non ha intenzione di mettere ancora fine alla propria carriera. Simone Inzaghi ha saputo valorizzare veterani con un’ampia esperienza internazionale alle spalle, su tutti Mkhitaryan, e convincere Reus potrebbe regalare all’Inter un campione in grado di regalare qualcosa in più per dare l’assalto alla Champions.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, PASTORELLO OFFRE UN PORTIERE

Si è detto nei giorni scorso che per il calciomercato dell’Inter la scelta del vice-Sommer rischia di diventare un tormentone, col genoano Martinez, Bento dell’Athletico Paranaense e Okoye dell’Udinese che sono alcuni dei nomi più gettonati per diventare il secondo del numero uno svizzero. Ma il casting sembra non essere finito visto che un incontro tra il procuratore Federico Pastorello e la dirigenza nerazzurra ha regalato un nome nuovo all’elenco, quello di Dominik Kotarski del Paok Salonicco.

L’estremo difensore della squadra campione di Grecia, 24 anni compiuti a febbraio, potrebbe effettivamente essere un profilodi calciomercato ideale per l’Inter, con Pastorello che ha confermato ai giornalisti, all’uscita dall’incontro con Beppe Marotta, di aver proposto ufficialmente il portiere croato: “Ero qui anche per Kotarski, un portiere giovane molto forte, ma secondo me l’Inter ha già un nome su cui sono più convinti. Kotarski può essere una valida alternativa, speriamo quindi che la prima scelta possa saltare così si possano aprire i fronti per le seconde scelte.”

