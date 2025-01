Calciomercato Inter News: I possibili nomi per sostituire Frattesi

Il calciomercato Inter si sa si muove intorno alle cessioni e da settimane ormai si parla di quella di Davide Frattesi, scontento del suo minutaggio e del suo ruolo nella gerarchia del centrocampo nerazzurro, e con diversi club, su tutti Roma e Napoli, che vorrebbero sfruttare l’occasione per aggiungere alla rosa rosa un talento del giro della nazionale. L’Inter però è stata chiara e non accetterà nessuna offerta che non si aggiri intorno ai 40/45 milioni di euro per rientrare nella spesa di circa 30 milioni fatta nella scorsa stagione e per separarsi con un giocatore talentuoso.

Nel caso questa cessione si concretizzi e nelle modalità richieste dai dirigenti del calciomercato Inter, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero già individuato dei possibili sostituti che con costi limitati possano prendere il posto di Frattesi permettendo di investire una parte dei soldi nel mercato della prossima stagione. I nomi sul taccuino del calciomercato Inter sono quelli di Matteo Pessina, capitano del Monza ora ai box per un infortunio, Morten Frendrup, su cui c’è l’interesse di Atalanta, Fiorentina e Milan, Samuele Ricci, obiettivo rossonero per l’estate, e soprattutto Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli cercato da Lazio e Napoli ma che il presidente Corsi non cede se non alle sue condizioni.

Calciomercato Inter News: il preferito per il centrocampo e la strategia per la prossima stagione

È proprio Jacopo Fazzini il giocatore preferito da Simone Inzaghi che con il suo acquisto non perderebbe le caratteristiche tecniche e tattiche che Frattesi gli garantiva dalla panchina o dal primo minuto. Il ragazzo potrebbe crescere alle spalle di Barella, che dopo aver rifiutato l’Arabia sembra aver giurato amore all’Inter, e non avrebbe troppe richieste di minutaggio elevato ma che nel momento del bisogno darebbe garanzie in campo. La richiesta è di 12 milioni, abbordabili dall’Inter in caso di cessione di Frattesi, ma che potrebbero essere abbassati se il club nerazzurro inserisse nella trattativa il cartellino di Sebastiano Esposito, in prestito in Toscana per questo campionato.

Il resto del patrimonio che l’Inter otterrebbe dalla cessione di Frattesi verrebbe investito nella prossima finestra di mercato estiva in cui varie voci sostengono che Beppe Marotta abbia intenzione di rivoluzionare la rosa con cessioni pesanti e acquisti di prospettiva che però non abbassino la competitività della squadra. Il primo obiettivo del calciomercato Inter sarebbe quello di ringiovanire il reparto difensivo ed ecco quindi che torna di moda il nome di Giorgio Scalvini dell’Atalanta, valutato intorno ai 30 milioni, e quello di Jaka Bijol dell’Udinese che l’Inter vorrebbe acquistare indipendentemente dalla cessione di Frattesi per farlo il nuovo pilastro della difesa vista l’età avanzata di Acerbi e De Vrij.