CALCIOMERCATO INTER NEWS, CRISTANTE AL POSTO DI FRATTESI

Il calciomercato Inter pare essere al centro di questo mese di trattative viste le tante indiscrezioni emerse nelle scorse ore. Il tema più caldo relativo ai nerazzurri è la permanenza o meno a Milano di Davide Frattesi, centrocampista romano regolarmente impiegato anche in Nazionale dal commissario tecnico Luciano Spalletti ma considerato quasi solo, parafrasando dal basket, come un sesto uomo di lusso per mister Simone Inzaghi che lo impiega appunto in campo con il contagocce nonostante le buone prestazioni offerte dallo stesso nei pochi minuti che gli vengono concessi.

Sotto contratto fino a giugno del 2028, il venticinquenne Frattesi sarebbe finito nel mirino del calciomercato Roma, società in cui è cresciuto sin dal settore giovanile, del Napoli, dove viene seguito con interesse da mister Antonio Conte, desideroso di poter puntare su un altro centrocampista per la sua rosa, e piace anche alla Juventus stando ai rumors. La richiesta per il cartellino di Frattesi è di 45 milioni di euro ma i giallorossi potrebbero convincere l’Inter a consegnare loro il giocatore offrendo nella trattativa di calciomercato Bryan Cristante. Il ventinovenne, ex Milan, tornerebbe in Lombardia con la formula del prestito.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DE VRIJ PIU’ VICINO AL RINNOVO

Sembra essere ormai destinato ad ottenere una conclusione positiva il tormentone relativo al calciomercato Inter ed alla permanenza in nerazzurro di Stefan De Vrij. Il difensore olandese ha infatti da ormai diverso tempo il contratto in scadenza a giugno di quest’anno, ovvero al termine della stagione in corso, e si è parlato a lungo della possibilità per i milanesi di perderlo a parametro zero. Tuttavia, la rotta seguita dalla società nell’ultimo periodo è sempre stata quella di non affrettare i tempi, preferendo concentrarsi sugli aspetti relativi al campo ed all’eventuale tesseramento di nuovi giocatori tramite affari convenienti.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rendimento del trentaduenne è stato riconosciuto all’altezza da tutto l’ambiente e per mister Inzaghi vorrebbe dire poter continuare a puntare su un elemento affidabile. L’intenzione sarebbe dunque quella di prolungare il contratto di De Vrij fino al giugno del 2027, e dunque per altre due stagioni. Nel 2024/2025 il classe 1992 è stato sin qui in grado di collezionare 20 presenze complessive, impreziosite anche da un gol ed un assist vincente per i compagni.