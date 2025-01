Calciomercato Inter News: nuova trattativa per Frattesi

Il calciomercato Inter si muove su due linee, la cessione di uno dei suoi talenti per fare cassa e il mercato in entrata diviso tra presente e futuro, come ormai è noto Davide Frattesi è scontento del suo minutaggio con i nerazzurri in questa stagione e di essere finito in fondo alle gerarchie del centrocampo di Inzaghi tanto da aver richiesto alla società campione d’Italia di trovare una nuova destinazione. La squadra che sembra essere più interessata è la Roma, club per cui Frattesi tifa e che potrebbe garantirgli un elevato minutaggio e un ruolo importante all’interno della rosa ma che difficilmente può raggiungere le richieste fatte dall’Inter di non meno di 40 milioni.

Nelle ultime ore sembra essersi inserita una nuova pretendente per Davide Frattesi ovvero il Napoli di Antonio Conte che, non è una novità, è alla ricerca di un centrocampista e potrebbe voler investire la grossa cifra richiesta dall’Inter per acquistare il calciatore della nazionale. Per accaparrarsi le prestazioni di Frattesi il Napoli sarebbe disposto a raggiungere la richiesta di 40 milioni fatta dall’Inter ma con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto che porterebbe il Napoli a pagare la grossa parte della cifra nella prossima stagione.

Calciomercato Inter News: gli obiettivi in entrata

Se Davide Frattesi dovesse lasciare, il calciomercato Inter si muoverebbe anche in entrata con trattative sia per il presente che per il futuro, seguendo la strategia dettata da OakTree esemplificata dall’acquisto di Palacios in questa estate. Il nome per la sessione corrente di calciomercato sarebbe quello di Oleksandr Zinchenko, esterno ucraino che in questa stagione con l’Arsenal sta trovando poco spazio, e che con il suo arrivo in prestito o a titolo definitivo sarebbe un’alternativa di Dimarco con Carlos Augusto che verrebbe impiegato stabilmente come braccetto di sinistra.

Per il futuro il calciomercato Inter si sta muovendo verso l’Argentina con due giovani talenti del Newell’s Old Boys individuati come obiettivi fondamentali per il futuro dei nerazzurri. Il primo è Mateo Silvetti, attaccante esterno classe 2006 che il club argentino valuta intorno ai 10 milioni e che l’Inter sarebbe disposto a lasciare in prestito per un’altra stagione. Il secondo nome è quello di Tomas Perez centrocampista centrale classe 2005 valutato dai Newell’s 3 milioni che sarebbero disposti a cederlo anche in questa sessione di mercato.