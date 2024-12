CALCIOMERCATO INTER NEWS, CASTRO IL PREDESTINATO

Se c’è una squadra con un forte legame con l’Argentina nel nostro Paese, quella è senza dubbio l’Inter. Basti pensare a Javier Zanetti, calciatore con più presenze in nerazzurro con 19 anni di onorato servizio. Con lui altri eroi del Triplete come Milito, Samuel e Cambiaso. Senza dimenticare il più attuale Lautaro Martinez, capitano attuale, e uno dei suoi predecessori ovvero Mauro Icardi. Entrambi sono nella top 10 dei miglior marcatori della storia dell’Inter con Lautaro che con le 135 reti all’attivo potrebbe agganciare Boninsegna terzo a 171.

Calciomercato Milan News/ Il sogno Tonali e le alternative, tre nomi per il vice Theo (25 dicembre 2024)

A proposito di attaccanti argentini, a cui bisogna aggiungere Crespo e Cruz, potrebbe esserci un altro connazionale di questi mostri sacri molto vicino a vestire la maglia nerazzurra vale a dire Santiago Castro, attuale centravanti del Bologna.

Arrivato a gennaio 2024 per 15 milioni di euro dal Velez, il classe 2004 ha debuttato ironia della sorte proprio contro l’Inter. Con l’arrivo di Dallinga sembrava relegato alla panchina, ma in realtà le sue prestazioni lo hanno reso a tutti gli effetti il titolare dopo qualche mese di staffetta.

Calciomercato Juventus News/ Zirzkee torna di moda per l'attacco, l'Arsenal tenta Vlahovic (25 dicembre 2024)

Autore di 4 gol e 3 assist in 16 partite, Castro ha attirato su di sé le attenzioni di vari club tra cui naturalmente l’Inter. La valutazione è già almeno raddoppiata, andando a toccare quota 30 milioni. C’è però da considerare un altro aspetto.

Difficilmente il Bologna lo cederà a gennaio, anche perché la stagione dei rossoblu è particolarmente positiva e paradossalmente la Champions League è lontana solo tre punti alla 16esima giornata. Considerando poi l’eliminazione dall’edizione attuale, i rossoblu potrebbe avere un vantaggio.

Dando dunque per scontato una sua partenza almeno in estate, non è da escludere che quei 30 milioni di valutazione attuale non possano salire ulteriormente. In ogni caso, l’Inter lavorerà per assicurarsi una prelazione.

Calciomercato Lazio News/ Conferme per Casadei e Fazzini, Akpa Akpro al Monza (25 dicembre 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, NICO PAZ INCANTA…

Il calciomercato Inter non si limita solo all’attacco per quanto riguarda gli argentini. C’è infatti un altro calciatore che ha stregato tutti in Serie A, compresa l’Inter, soprattuto agli occhi della leggenda nerazzurra Javier Zanetti. Nico Paz, centrocampista del Como, è senza dubbio una delle scoperte più belle di questa metà di campionato quasi conclusa. Una qualità clamorosa a livello tecnico, una buon contributo in zona gol (2 reti e 3 assist) e soprattutto un futuro che sembra destinato ad essere suo.

Anche lui 2004 come Castro, rappresenta il sogno di mercato a tutti gli effetti dell’Inter. L’unico piccolo problema è rappresentato da chi detiene il cartellino ovvero il Real Madrid. I Blancos sanno perfettamente di avere un pezzo pregiato tra le mani. A dire il vero, ne sono a conoscenza da diverso tempo. Basti pensare che nella stagione 2023/2024 Nico Paz ha segnato il suo primo gol in Champions League nella sfida contro il Napoli e ha realizzato 10 reti in 29 partite con la squadra B.

Dunque è particolarmente difficile capire quanto lo valuta il Real o se per caso a Madrid vogliano puntare parecchio su di lui. Non sarebbe la prima volta che un giocatore dei Blancos, prima di accasarsi definitivamente al Bernabeu, passa una stagione fuori. Gli esempi più concreti sono Casemiro, girato al Porto appena arrivato, oppure Federico Valverde, ora punto fermo del Real ma con un passato al Deportivo La Coruna dopo essere stato acquistato nel 2016 dagli uruguaiani del Penarol.

Tornando a Nico Paz, ora quello che interessa al giocatore e quantomeno confermare ciò che ha fatto finora anche per la seconda parte di campionato, fondamentale per il Como per raggiungere la salvezza. Dopodiché si vedrà, con il calciomercato Inter che rimane alla finestra.