Calciomercato Inter/ Marotta pensa a Rabiot. Il Genoa chiede 30 milioni per Gudmundsson (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OCCHI PUNTATI SU ADRIEN RABIOT

Prosegue il calciomercato Inter e lo fa dopo la scottante sconfitta con la Juventus nella trattativa per Juan Cabal che è approdato a Torino e ha firmato il contratto il con i bianconeri nonostante il forte interesse dell’Inter. Aver perso Cabal, però, non modifica i piani per la difesa del calciomercato Inter con i nerazzurri che hanno ormai deciso di puntare su un esterno sinistro che possa anche coprire il ruolo di centrale di difesa così da alternarsi con Carlos Augusto. Mancano ancora nomi concreti in quel ruolo ma la certezza è che l’Inter sta lavorando per colmare un vuoto lasciato dall’infortunio di Tajon Buchanan durante la Copa America con il suo Canada. Nel mentre, però, l’Inter prova a beffare la Juventus sondando il terreno per un possibile acquisto di Adrien Rabiot che ha salutato i bianconeri da svincolato ed è alla ricerca di una nuova sistemazione per il futuro con Simone Inzaghi che ha messo gli occhi su di lui anche pensa alle possibili difficoltà fisiche di Henrikh Mkhitaryan.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Per Gudmundsson serve l'affare-Carboni. Kiwior torna di moda (19 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TENTATIVO PER ALBERT GUDMUNDSSON MA IL GENOA SPARA ALTO

C’è tanto movimento anche per l’attacco nel calciomercato Inter che sta ancora seguendo da vicino l’islandese Albert Gudmundsson del Genoa e vorrebbe provare l’affondo ma solo dopo aver liberato gli slot occupati da Valentin Carboni e Joaquin Correa. Il Genoa non si smuove dalla richiesta di 30 milioni di euro e non vorrebbe cedere quella che è la punta di diamante della squadra dopo una stagione da top player assoluto che lo ha consacrato anche con la nazionale islandese. Sarà importante seguire gli sviluppi delle prossime ore con i nerazzurri che stanno cercando in tutti i modi di piazzare i loro esuberi così da poter finanziare anche il calciomercato in entrata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA