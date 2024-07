Calciomercato Roma News/ Soulé, anche il West Ham oltre al Leicester: giallorossi favoriti (17 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA, ALTRA MINACCIA INGLESE PER SOULÉ

Il calciomercato Roma sta accelerando le operazioni per Matias Soulé. Il talento argentino è in uscita della Juventus per finanziare il colpo Teun Koopmeiners. Un sacrifico quasi obbligato dato che per Federico Chiesa, ad oggi mercoledì 17 luglio 2024, nessuno ha avanzato offerte.

Calciomercato Juventus News/ Koopmeiners, l'offerta solamente dopo la cessione di Soulé (17 luglio 2024)

I giallorossi erano interessati, ma il calciatore preferisce la Premier League dunque i giallorossi hanno mollato la presa. Daniele De Rossi vuole gente che lotti e sudi per la maglia e che veda la Roma come un punto d’arrivo e non un piano B nel caso non dovesse andare bene un’altra trattativa.

Così sta facendo Matias Soulé. Il classe 2003 ha dato piena disponibilità al trasferimento al club capitolino, ma dalla Premier League non si arrendono. Secondo La Gazzetta dello Sport, oltre al Leicester che ha già presentato un’offerta di 25 milioni più bonus, si sarebbe aggiunto anche il West Ham per l’ex Velez.

Calciomercato Napoli News/ Il PSG accelera per Osimhen: sarà pagata la clausola. E Lukaku... (17 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA, ASSIGNON E IL DESIDERIO GIALLOROSSO

Il calciomercato Roma si sviluppa anche sulle fasce. Dal Rennes potrebbe arriva Lorenz Assignon, terzino destro reduce dal prestito in Premier League al Burnley. Il giocatore è del vivaio dei rossoneri e ha un contratto fino al 2027.

Sarà dunque ben difficile poter pensare a sconti da parte della società francese, anche se la Roma può puntare sul buon rapporto col club con cui ha chiuso di recente l’affare Enzo La Fée, nuovo centrocampista giallorosso.

Assignon era stato richiamato dal Burnley, ma il ragazzo non vuole giocare in Championship bensì alla Roma. L’apprezzamento dei capitolini ha attratto il giocatore che ora spinge per un trasferimento all’Olimpico. A confermarlo è il Corriere dello Sport.

Calciomercato Milan News/ Samardzic è l'alternativa a Fofana: contatti avviati con l'Udinese (17 luglio 2024)

© RIPRODUZIONE RISERVATA