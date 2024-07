Calciomercato Juventus News/ Accelerazione per Adeyemi, Locatelli piace alla Fiorentina (15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SEGNALI POSITIVI PER ADEYEMI

Continuano le voci di calciomercato che accostano Domenico Berardi alla Juventus, se però non dovesse arrivare a Sancho o Adeyemi, ma stando a quanto riportato da Sky Sport, l’attaccante del Sassuolo piace anche a Napoli e Roma, soprattutto se il club giallorosso non dovesse riuscire a prendere Soulé dai bianconeri. In merito ad Adeyemi, la giornalista Fabiana Della Valle della Gazzetta dello Sport ha dichiarato che c’è stata un’accelerazione, in particolare contatti diretti con l’entourage del calciatore, che il Borussia Dortmund potrebbe cedere per arrivare a Sancho.

Quest’ultimo piace alla Juventus, ma si sta riavvicinando al Manchester United, che lo aveva ceduto in prestito ai tedeschi, però potrebbe esserci qualche possibilità di calciomercato per i bianconeri. Per quanto riguarda invece l’uscita di Weston McKennie, l’Inter Miami di Beckham potrebbe investire 20 milioni di euro per il centrocampista americano.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: I NODI LOCATELLI E RABIOT

Restiamo sul fronte calciomercato in uscita, perché Manuel Locatelli sarebbe finito nel mirino della Fiorentina. Ma il Corriere Fiorentino ritiene che la trattativa sarebbe complicata per diversi motivi, a partire dal fatto che il club viola vorrebbe prenderlo solo in prestito, ma avrebbero difficoltà a dargli 3 milioni di euro all’anno, che è l’ingaggio percepito alla Juventus e il massimo per i toscani.

Invece, è in stallo la trattativa di calciomercato della Juventus con Adrien Rabiot: i bianconeri hanno offerto 7,5 milioni di euro a stagione più bonus per il rinnovo, ma Rabiot non ha fornito alcuna risposta alla dirigenza, neppure la madre-agente ha mandato segnali. Sarebbe caduto il silenzio tra le parti, quindi non si esclude che possano essere aperti altri canali, visto che il centrocampista francese piace a Liverpool, Milan, Roma e Galatasaray. La Juventus dal canto suo è convinta di aver fatto di tutto per convincerlo a restare.

