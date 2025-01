Calciomercato Juventus News: in difesa Goglichidze e Coppola?

Il calciomercato Juventus ha come sempre il primo obiettivo di questa sessione invernale il o i difensori che vadano a rimpiazzare gli infortuni di Bremer e Juan Cabal, out fino alla fine della stagione, con la trattativa per Fikayo Tomori che prosegue come la più calda ma che non è l’unica a cui Cristiano Giuntoli sta lavorando per essere sicuro di riuscire a dare a Thiago Motta il giusto giocatore per i suoi schemi. Nelle ultime ore si è riaperta una pista che sembrava non interessare ai bianconeri ovvero quella che potrebbe portare il jolly Renato Veiga a Torino, il portoghese classe 2003 del Chelsea può occupare molti ruoli in campo, caratteristica che molto piace al tecnico italo-brasiliano, sia in difesa dove può giocare come terzino e come difensore centrale sia a centrocampo dove può essere un vertice basso davanti alla difesa. I blues aprono alla cessione a titolo definitivo o in prestito con diritto o obbligo di riscatto mentre la Juventus vorrebbe portare a casa il giocatore in prestito fino a fine stagione con parte dello stipendio pagato dalla squadra di Londra.

Calciomercato Juventus/ Tomori e Kelly obiettivi per la difesa, Douglas Luiz in uscita? (20 gennaio 2025)

Altre opzioni di calciomercato Juventus per la difesa vengono dal nostro campionato di Serie A e sono profili giovani che hanno impressionato in questa prima metà di stagione e sarebbero acquisti a cifre inferiori rispetto a quelle dei profili fino ad ora cercati, i nomi sono quelli di Diego Coppola dell’Hellas Verona, Saba Goglichidze dell’Empoli, giocatore seguito anche dal Milan, e Thomas Kristensen dell’Udinese. I giocatori sono tutti secondi obiettivi del calciomercato Juventus rispetto agli altri e potrebbero arrivare solo in caso saltassero le altre trattative o subito ma in prospettiva lasciandogli finire la stagione nelle loro attuali squadre.

Calciomercato Juventus news/ La Juve piomba su Kelly, Kalulu sarà riscattato (19 gennaio 2025)

Calciomercato Juventus News: Vlahovic in Premier?

Con il Chelsea si potrebbe muovere il calciomercato Juventus con il club londinese che è alla ricerca di un vero bomber per il suo attacco, nonostante la presenza in rosa di giocatori come Nicolas Jackson o Cristopher Nkunku, i blues vorrebbero aggiungere una punta di peso alla loro rosa identificata in Dusan Vlahovic e il possibile interesse per Renato Veiga ha avvicinato i due club che stanno trattando la due cessioni ma in trattative separate. Per il giocatore serbo la Juventus chiede almeno 40 milioni e sarebbe disposta a cedere il giocatore solo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto per incassare una grossa cifra e soprattutto risparmiare sull’ingaggio che l’anno prossimo arriverà a 12 milioni.

Calciomercato Juventus News/ Tomori, ore decisive per l'accordo. Ottimismo per Kolo Muani (19 gennaio 2025)

Un altro club di Premier League però si era fatto interessato per l’attaccante serbo, è l’Arsenal rivale cittadino del Chelsea e che anche in questa stagione sta lottando per provare a riconquistare uno scudetto che manca dalla stagione 2003/2004 degli invincibili. I gunners hanno bisogno di un attaccante per l’infortunio di Gabriel Jesus e perché manca in rosa un vero numero nove, sono però bloccati dall’ingaggio alto del giocatore e non vorrebbero spendere cifre folli per portarlo nel nord di Londra