CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Calafiori, c’è l’intesa! Huijsen-Atalanta, Koopmeiners a parte (7 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, CALAFIORI A UN PASSO!

Il calciomercato della Juventus in attesa della firma di Thiago Motta per la panchina sta iniziando a far registrare squilli importanti. In primis, l’intesa quinquennale raggiunta con Riccardo Calafiori e la possibile cessione di Dean Huijsen all’Atalanta. Un affare che però non sarà propedeutico all’arrivo di Koopmeiners: per il gioiello della formazione bergamasca la trattativa va avanti, ma sarà slegata dalla ormai probabile cessione del giovane difensore centrale, nell’ultima stagione in forza alla Roma, all’Atalanta.

Riccardo Calafiori, giovane terzino sinistro italiano che ha mostrato grande potenziale nelle sue apparizioni precedenti, è visto come un rinforzo strategico per la difesa bianconera. L’intesa con il giocatore prevede un contratto di lunga durata per ben cinque anni, dimostrando la fiducia del club nelle sue capacità e nel suo futuro sviluppo. Calafiori potrebbe fornire una valida alternativa a lungo termine nel ruolo di terzino sinistro, apportando freschezza e dinamismo alla retroguardia della Juventus. La richiesta del Bologna si assesta sui 20 milioni di euro per il cartellino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, IL PIANO PER KOOPMEINERS

Parallelamente, la Juventus sta negoziando la cessione di Dean Huijsen all’Atalanta. Il giovane difensore olandese, noto per la sua fisicità e abilità difensiva, potrebbe trasferirsi al club bergamasco in una trattativa che potrebbe essere slegata dall’acquisto di Teun Koopmeiners. Huijsen ha attirato l’interesse di diverse squadre grazie alle sue prestazioni promettenti, e l’Atalanta vede in lui un potenziale rinforzo per la propria difesa. La Juventus, dal canto suo, valuta attentamente le offerte di calciomercato per il giovane talento, cercando di massimizzare i benefici della cessione studiando una possibile soluzione per un nuovo prestito.

Huijsen è già stato negli ultimi mesi in prestito alla Roma e dunque potrebbe puntare ad accumulare nuova esperienza, per poi puntare a trovare nuovo spazio alla Juventus. Per Koopmeiners invece il corteggiamento del club bianconero e del DS Cristiano Giuntoli sarà serrato ma sicuramente bisognerà caricare sulla valutazione del cartellino da parte dell’Atalanta, senza pensare di poter inserire nella trattativa una contropartita tecnica come Huijsen per provare ad abbassare il costo dell’asso olandese della formazione nerazzurra.











