CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Kvara chiama, Giuntoli risponde. Broja per l’attacco (18 giugno 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, GIUNTOLI LAVORA PER KVARA?

Il calciomercato della Juventus potrebbe aprirsi attorno a una nuova possibilità. Kvicha Kvaratskhelia ha scosso l’ambiente del Napoli con il padre-agente che ha affermato la volontà di lasciare gli azzurri per andare a giocare in una squadra che parteciperà alla prossima Champions League. E in molti hanno pensato alla Juventus proprio perché l’attuale direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, è l’uomo che ha portato il georgiano in Italia e che potrebbe dunque riportare nella massima competizione europea.

La storia di calciomercato tra Juventus e Napoli è stata spesso tormentata, basti pensare al passaggio di Higuain in bianconero nel 2016 che fece epoca. Nonostante questo, un possibile passaggio di Kvaratskhelia sembra essere molto complicato visto che il Napoli ha chiuso a una cessione “indotta”. Il nome chiave per smuovere le acque in questa trattativa potrebbe essere ancora una volta quella di Federico Chiesa, che Conte e il Napoli hanno puntato da tempo e che libererebbe una casella per Kvaratskhelia anche a livello di ruolo.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, PIACE L’ALBANESE BROJA

Il calciomercato della Juventus si muove anche alla ricerca di alcune alternative che possano fare al caso del neo tecnico Thiago Motta. Con Vlahovic e Milik al momento confermati nel ruolo di centravanti, la Juventus si sta anche informando sul profilo di Armando Broja, che ha ben figurato nella sfida d’esordio di Euro 2024 tra Italia e Albania. Il cartellino di Broja è di proprietà del Chelsea, che ha dato il giocatore in prestito al Fulham nell’ultima stagione in cui si è distinto come attaccante di manovra.

Giocatore capace di giocare al servizio della squadra, Broja è nato in Inghilterra ma è come detto di nazionalità albanese e potrebbe fare al caso della Juventus soprattutto in caso di partenza di Moise Kean, che la Juventus sta cercando di inserire in alcune trattative come contropartita tecnica. Per arrivare a Broja si potrebbe valutare di nuovo la soluzione del prestito, anche se le ultime due stagioni in Premier League sono state per lui molto avare di gol, solo 3 reti segnate in 40 presenze in tutte le competizioni tra Chelsea e Fulham.

