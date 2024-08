CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KOOPMEINERS PIÙ VICINO!

Il calciomercato Juventus continua a rincorrere il “chiodo fisso” Teun Koopmeiners, con il centrocampista olandese che non ha partecipato alla finale di Supercoppa UEFA che ha visto l’Atalanta sconfitta dal Real Madrid. I bergamaschi continuano a tenere duro ma stanno lavorando molto per rinforzare il centrocampo: oltre a Brescianini dal Frosinone hanno rilanciato per Matt O’Riley, classe 2000 del Celtic seguito da tempo con un’offerta ora arrivata a 25 milioni più 2 di bonus, molto vicina ai 29 milioni richiesti dal club scozzese per far partire il danese.

Con l’arrivo di O’Riley, l’Atalanta si assicurerebbe il sostituto ideale per Teun Koopmeiners, ormai sempre più vicino a un trasferimento alla Juventus. Le parti stanno negoziando su una base di 50 milioni di euro più 5 di bonus, cercando di colmare le ultime differenze per arrivare all’accordo definitivo. Thiago Motta, dal canto suo, spera di schierare Koopmeiners dietro Vlahovic già nella prima partita ufficiale contro il Como. L’incastro tra Atalanta-O’Riley e Koopmeiners-Juve sembra ormai pronto per essere finalizzato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: KALULU DEVE DARE IL VIA LIBERA

Per il calciomercato Juventus sono momenti cruciali per il trasferimento di Pierre Kalulu dal Milan, col giocatore rossonero ormai individuato come rinforzo per la difesa di Thiago Motta dopo aver visto saltare l’affare Todibo. I due club hanno già raggiunto un principio di accordo: l’operazione si dovrebbe concludere con un prestito oneroso da 3,5 milioni di euro, un diritto di riscatto fissato a 14 milioni, un bonus di 3 milioni e una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Nonostante Kalulu si sia allenato mercoledì a Milanello sotto la guida di Paulo Fonseca, l’accordo di massima per il suo trasferimento a Torino è già stato definito. Le sensazioni rimangono positive, e si prevede un’accelerazione nelle prossime ore per chiudere l’affare. Tuttavia, l’elemento decisivo sarà la conferma definitiva da parte del giocatore francese, il cui sì finale è ancora atteso. C’è comunque ormai un forte ottimismo sulla buona riuscita della trattativa ma è Kalulu che deve dare il via libera, arrivati a questo punto.

