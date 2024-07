CALCIOMERCATO JUVENTUS: PRESSING SUL NIZZA PER TODIBO

Le strade tra Daniele Rugani e la Juventus potrebbero separarsi, perché si sono intensificati i contatti tra l’entourage del difensore e il Bologna, soprattutto dopo che è sfumata la pista Hummels per i felsinei. Rugani avrebbe già espresso il suo gradimento per il Bologna, con cui potrebbe giocare anche in Champions League. Ma le ultime notizie sul calciomercato Juventus indicano che stanno proseguendo i contatti per portare Todibo a Torino: secondo Sky Sport, Giuntoli sta aspettando l’arrivo dell’agente per discutere dell’operazione.

Per il difensore è pronto un contratto quinquennale, il problema è che la Juventus vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto o obbligo a precise condizioni, ma va trovata un’intesa col Nizza che punta a ottenere nel complesso 30 milioni di euro. Il club bianconero spera di riuscire a far leva sulla volontà di Todibo di indossare la maglia bianconera per sbloccare l’affare e regalare un nuovo rinforzo a Thiago Motta. Per il giornalista Fabrizio Romano ci sono stati contatti anche ieri.

CALCIOMERCATO JUVENTUS: PISTA VIOLA PER MCKENNIE

Non mancano le novità per il calciomercato Juventus sul fronte cessioni: ad esempio, Dean Huijsen ha superato le visite mediche al Bournemouth e ci sono le firme con la Juventus per un’operazione che prevede 15 milioni di euro di parte fissa, a cui vanno aggiunti 3 milioni di bonus. Discorso diverso per Hasa, per il quale la dirigenza bianconera punta sul rinnovo del contratto, visto che è in scadenza, poi potrebbe cederlo in prestito per consentirgli di giocare con continuità, preferibilmente in Serie A.

Invece, a Firenze potrebbe finire McKennie, per il quale la Juventus vorrebbe discutere con la Fiorentina sulla base di 13 milioni di euro, visto che l’americano ha il contratto in scadenza. Il vero nodo, però, sarebbe rappresentato dall’ingaggio del calciatore, visto che si aggira sui 2,5 milioni di euro, mentre il club viola sta abbassando il monte ingaggi, quindi non andrebbe esclusa una partecipazione al pagamento della Juventus, c’è pure il precedente Arthur Melo.