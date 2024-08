CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: ASSALTO AD ADEYEMI!

Il calciomercato della Juventus è vicino a un punto di svolta per una delle trattative principali: la società bianconera è pronta a fare un’offerta significativa per Karim Adeyemi. Secondo Sky Sport, i bianconeri sono disposti a mettere sul tavolo un totale di 45 milioni di euro per l’attaccante tedesco classe 2002: 35 milioni come parte fissa e 10 milioni in bonus, di cui 5 facilmente raggiungibili e altri più difficili da ottenere, cifra assolutamente non indifferente considerando lo sforzo che la Juventus sta provando a fare per riuscire a prendere Koopmeiners dall’Atalanta.

Nei giorni scorsi, Cristiano Giuntoli avrebbe incontrato il padre di Adeyemi per cercare di avanzare nella trattativa. Per il giocatore, al Borussia Dortmund dal 2022, si prospetta un ingaggio di quattro milioni di euro a stagione, più uno di bonus. Cifre importanti per le quali però la Juventus si aspetta una risposta abbastanza celere, altrimenti i bianconeri vireranno su Galeno, obiettivo che come esterno d’attacco è ormai da tempo nel mirino e rappresenta attualmente la prima alternativa ad Adeyemi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: FARIOLI CONVINCE RUGANI

Il calciomercato della Juventus, per il mercato in uscita, fa registrare l’interesse di Francesco Farioli nel portare Daniele Rugani all’Ajax. Il difensore, attualmente una riserva alla Juventus e considerato tra i giocatori in uscita, avrebbe dato il suo assenso a un possibile trasferimento in Olanda, secondo quanto riportato da Sportitalia. Rugani, nato nel 1994, è approdato alla Juventus nel 2015 proveniente dall’Empoli. Durante la sua permanenza in bianconero, ha accumulato due esperienze in prestito, al Rennes e al Cagliari, senza mai diventare un titolare fisso. Il suo contratto, che prevede un ingaggio di 3,5 milioni di euro annui, scade nel 2026.

Farioli vede in Rugani un rinforzo esperto per la difesa dell’Ajax. Il club olandese sta valutando la possibile cessione di Josip Sutalo, acquistato la scorsa estate dalla Dinamo Zagabria e attualmente nel mirino del Bologna di Vincenzo Italiano, che già lo desiderava alla Fiorentina. L’eventuale partenza di Sutalo influenzerà l’esito dell’operazione Rugani, che nella stagione appena conclusa,ha collezionato 18 presenze e 3 reti, di cui 17 e 2 gol in campionato e una presenza con una rete in Coppa Italia, contribuendo alla vittoria del trofeo contro l’Atalanta a metà maggio.