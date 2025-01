CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ARAUJO IN POLE

Il calciomercato Juventus sta cercando di migliorare il reparto difensivo. Gli infortuni di Bremer e Cabal hanno ridotto le alternative del pacchetto arretrato di Thiago Motta che a breve farà a meno anche di Danilo, ormai sempre più vicino alla cessione. A questo punto la società bianconero, a partire da Giuntoli, dovrà cercare una soluzione alla questione difensore. Il primo nome in rodine di preferenza nella lista è quello di Araujo del Barcellona e della Nazionale uruguaiana. Un colpo potenzialmente di spessore nonostante i tanti infortunati patiti negli ultimi anni.

Dato che però in questo calciomercato nulla è sicuro e tantomeno scontato, la Juventus ha preparato una lista anche di profili alternativi nel caso dovesse saltare la trattativa che porterebbe dunque Araujo a Torino, sponda bianconera. I nomi sondati dal calciomercato Juventus sono molto diversi tra loro: Kevin Danso del Lens, Renato Veiga del Chelsea e Jakub Kiwior dell’Arsenal. Non è chiaro chi tra questi tre parta in pole position, anche se un’idea sulla fattibilità dei rispettivi acquisti ce la possiamo fare.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, I TRE PROFILI IN DIFESA

Il calciomercato Juventus fa la conta in difesa. Oltre ad Araujo, senza dubbio il nome che più intriga i bianconeri, ci sono diverse alternative che potrebbe aiutare la Juventus a non farsi trovare spiazzata in caso di spiacevoli sorprese circa l’uruguaiano. Kevin Danso era molto vicino al Napoli in passato, così come alla Roma, ma alla fine fu il Lens a spuntarla. L’austriaco vanta almeno 35/40 partite stagionali in tutte le annata con i giallorossi dunque dal 2021/2022 al 2023/2024. È un difensore arcigno e roccioso dal valore che si aggira sui 30 milioni.

Renato Veiga invece è più giovane di Danso considerando che il primo è 2003 mentre Kevin è 1998. Il portoghese è in forza al Chelsea ma sta trovando pochissimo spazio, se non in Conference League dove recentemente ha siglato un gol contro l’Astana.

Il terzo nome sul taccuino del calciomercato Juventus sarebbe ben visto specialmente da Thiago Motta essendo un suo calciatore: Jakub Kiwior, ai margini con l’Arsenal, è stato allenato proprio dall’attuale tecnico della Juventus ai tempi dello Spezia in Serie A.