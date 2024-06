Calciomercato Milan/ Leao, Theo Hernandez e Maignan confermati da Ibrahimovic (13 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CONFERMATI LEAO, THEO HERNANDEZ E MAIGNAN

Giornata importante per il calciomercato Milan con Zlatan Ibrahimovic che ha parlato nella conferenza stampa che ha ufficializzato l’innesto di Paulo Fonseca come nuovo allenatore al posto dell’ormai ex Stefano Pioli. In quest’occasione, Ibrahimovic ha avuto tanto spazio per approfondire e raccontare il suo ruolo nel Milan e, soprattutto, per parlare del futuro dei rossoneri. In uno dei passaggi principali della sua conferenza ha proprio parlato e confermato i tre calciatori più importanti e determinanti dell’attuale rosa del Milan. Rafael Leao, Theo Hernandez e Mike Maignan sono stati confermati dallo stesso Ibrahimovic che ha dichiarato con fermezza il loro futuro dicendo che rimarranno dei giocatori del Milan anche nella prossima stagione. Queste parole sono un’importante conferma per Paulo Fonseca che si prepara a lavorare con la sua nuova squadra e, soprattutto, con dei punti fermi come Leao, Hernandez e Maignan a disposizione a partire dal post Euro2024.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, COSA CAMBIA CON FONSECA?

I nomi di Leao, Maignan e Theo Hernandez, in questi giorni, sono stati al centro delle discussioni sul possibile calciomercato Milan in uscita con i grandi club europei vigili sulle loro posizioni per sfruttare eventuali aperture o volontà di cambiare squadra. Su tutti, sembra vicino alla cessione Theo Hernandez corteggiato da Real Madrid e Bayern Monaco ma fondamentale per la rosa del Milan e voluto fortemente anche da Paulo Fonseca che potrebbe riportarlo ad un livello mondiale con una gestione della fase difensiva che si è dimostrata essere molto efficace alla guida del Lille. Adesso la dirigenza del Milan dovrà lavorare a tempo pieno per riuscire a completare la rosa a disposizione del nuovo allenatore che ha firmato un contratto triennale con i rossoneri per iniziare un progetto duraturo e incentrato sul futuro. La tripla conferma di Leao, Theo Hernandez e Maignan rappresenta una grande vittoria per la dirigenza del Milan che sembra voler creare una squadra di livello che sia in grado di lottare per lo Scudetto e fare bene anche in Champions League.











