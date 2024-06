CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Bomba Lukaku (in prestito), per Dobvyk si fa sul serio (oggi 5 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, TRA DOVBYK E LUKAKU!

C’è una bomba clamorosa di calciomercato che potrebbe cambiare le sorti del Milan e sconvolgere Milano: si parla di Lukaku in prestito dal Chelsea, uno schiaffo ai cugini nerazzurri. Ci sono due ostacoli: uno è il Napoli di Conte che ha già contattato Lukaku e che vorrebbe portarlo sotto il Vesuvio in uno scambio con Osimehn più soldi, l’altro è invece l’Arabia che tenta molto Romelu già dalla scorsa stagione. Bisogna poi capire se il Chelsea accetterebbe un altro prestito: pare che gli inglesi preferiscano liberarsene definitivamente. Vedremo cosa accadrà, ma siamo certi che sia solo l’inizio di una telenovela di calciomercato tra Milan e Napoli. Il calciomercato del Milan, al netto delle suggestioni, continua a concentrarsi, in attesa dell’ufficializzazione di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera, sul reperire un centravanti che possa raccogliere l’eredità di Olivier Giroud. Diverse le idee che sono state passate al vaglio dalla dirigenza del club, si è parlato del bolognese Zirkzee e recentemente anche di Santiago Gimenez del Feyenoord, sicuramente quest’ultimo punta dall’ampia esperienza internazionale. Ma in pole position sarebbe ora scattato un altro profilo nei piani della dirigenza rossonera.

Artem Dovbyk, attaccante ucraino in forza al Girona, è uno degli obiettivi principali del Milan per rinforzare il reparto offensivo: con 24 gol in 36 partite nell’ultima stagione nella Liga, Dovbyk ha attirato l’attenzione di numerosi club europei. La sua abilità nel gioco aereo, la forza fisica e la capacità di finalizzare lo rendono un candidato ideale per il Milan, che cerca un attaccante di peso per competere ai massimi livelli. I contatti sono stati già avviati col Girona che non sembra però intenzionato a lasciare andare l’ucraino per meno di 24 gol in 36 partite.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, MAIGNAN VERSO L’ADDIO?

Il calciomercato del Milan deve anche fare i conti con un addio potenzialmente eccellente. Con la possibile partenza di Mike Maignan, il Milan sta cercando un nuovo portiere. Tra i nomi in lizza c’è Marcin Bulka del Nizza. Bulka ha dimostrato di essere un portiere affidabile e con buone capacità di reazione, caratteristiche che lo rendono un’opzione di calciomercato valida per il Milan che ricorda bene come proprio Maignan sia arrivato dalla Ligue 1 francese, in quel caso dal Lille, e il duo Furlani-Moncada avrebbe già avviato i primi contatti.

Un’alternativa potrebbe essere il polacco Dragowski, che conosce molto bene il campionato italiano. In ogni caso la strategia del Milan è ben chiara e prevede non solo l’acquisizione di nuovi talenti, ma anche la gestione oculata delle risorse finanziarie. Con l’arrivo di nuovi giocatori come Dovbyk e Bulka, il Milan mira a costruire una squadra equilibrata e competitiva. Lo stesso addio di Maignan sarà monetizzato al meglio dal club rossonero, con il Manchester City che ha bussato alla porta dell’estremo difensore francese.











